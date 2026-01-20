Суверенитет и целостность территории Гренландии и Дании "не подлежат обсуждению" - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник выразила решительную поддержку Гренландии и Дании, заявив, что суверенитет и целостность их территории "не подлежат обсуждению", пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, фон дер Ляйен заявила, что уже внедряются усиленные меры для поддержания безопасности Арктики.

"Мы работаем над масштабным всплеском европейских инвестиций в Гренландию. Мы будем работать рука об руку с Гренландией и Данией, чтобы увидеть, как мы можем в дальнейшем поддерживать местную экономику и инфраструктуру", – сказала она, добавив, что "мы будем работать с США и всеми партнерами над более широкой безопасностью Арктики".

"Когда речь идет о безопасности Арктического региона, Европа полностью привержена этому, и мы разделяем цели Соединенных Штатов в этом отношении", – сказала она.

Фон дер Ляйен привела пример продажи Финляндией ледоколов Соединенным Штатам, что показывает, что "наши северные члены НАТО имеют силы, готовые к Арктике", и что "арктическая безопасность может быть достигнута только вместе".

Вспоминая пошлины, которыми президент США Дональд Трамп угрожал ввести из-за Гренландии, она продолжила: "Вот почему предложенные дополнительные пошлины являются ошибкой, особенно между давними союзниками".

"Мы считаем народ Соединенных Штатов не только нашими союзниками, но и нашими друзьями, и погружение нас в нисходящую спираль лишь поможет тем самым противникам, которых мы оба так стремимся держать вне стратегического ландшафта", – сказала она.

Ответ Европы на угрозу, стоящую перед Гренландией, будет "непоколебимым, единым и пропорциональным", сказала она.

Новые заявления от Дании

Ранее сегодня, как отмечает Euractiv, Дания заявила, что будет продолжать искать переговорное решение с США относительно будущего Гренландии, на фоне того, как Дональд Трамп предупредил, что "возврата назад" относительно его усилий по аннексии полуавтономной датской территории "нет".

"Мы будем настаивать на попытках искать диалог", - сказала журналистам министр экономики Дании Стефани Лосе перед встречей министров финансов ЕС в Брюсселе.

"Мы не хотим обострять ситуацию, - добавила она. - Но, конечно, если другие будут продолжать эскалацию, тогда в какой-то момент понадобится европейский ответ".

Угрозы Трампа относительно пошлин вызвали призывы некоторых европейских стран, в частности Франции, активировать "инструмент борьбы с принуждением" (ACI), самое мощное торговое оружие ЕС, неофициально известное как "торговая базука". Однако, пишет издание, этому шагу противостоят Италия, Польша и многие восточные государства ЕС, которые опасаются, что Вашингтон может ответить, прекратив поддержку Украины в войне против России или, в худшем случае, выйти из НАТО. Европейская комиссия также приуменьшила вероятность применения этого инструмента, который Брюссель должен официально предложить, прежде чем страны ЕС смогут проголосовать за него. Дипломаты и чиновники говорят, что более вероятным вариантом для блока было бы разморозить пакет ответных пошлин на сумму 93 миллиарда евро, подготовленный – но так и не развернутый – во время прошлогодних торговых переговоров с Вашингтоном. Пакет должен автоматически вступить в силу 6 февраля, если Еврокомиссия не продлит его приостановку.

ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT

На вопрос, поддержит ли Дания применение ACI, что требует поддержки квалифицированного большинства государств-членов ЕС, Лосе ответила: "Мы ничего не исключаем".

"Мы, конечно, будем обсуждать инструмент борьбы с принуждением, а также контрмеры, которые будут приняты 6 февраля, если никто ничего не сделает, - добавила она. - Так что все варианты рассматриваются".

Копенгаген не откажется от Гренландии из-за таможенных угроз США, направленных на продажу острова, как отмечает Sky News, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Говоря о возможности того, что ЕС может ввести ответные меры против США, известные как "торговая базука", Фредериксен сказала, что торговая война между союзниками – это "очень плохая идея".

Хотя она надеется, что таких мер, как "базука", можно избежать, она сказала, что Европе нужно найти ответ, если США действительно введут пошлины.

Однако Фредериксен предположила, что она предпочла бы решать проблемы безопасности Америки в сотрудничестве.

Лидеры ЕС обсудят Гренландию и отношения с США в более широком смысле на специальном заседании Европейского совета в четверг.

Тем временем Дания направляет в Гренландию больше оборудования и советников, чтобы "усилить свою готовность к чрезвычайным ситуациям", о чем заявило вчера правительство Дании.

Датские власти предоставляют Гренландии консультации по обеспечению связи и критической инфраструктуры по просьбе правительства территории, говорится в заявлении Министерства устойчивости и готовности Дании.

Оно также предоставляет Гренландии опыт в кризисной коммуникации и кризисном управлении, а также специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации и помощь в развертывании мобильной системы предупреждения, добавляется в заявлении.

Отдельно, дополнительные датские войска прибыли в Гренландию вчера вечером после того, как представитель датских военных сообщил CNN, что произойдет "существенное увеличение" количества войск, размещенных на острове.

Копенгаген предлагал более постоянное присутствие сил безопасности в Арктике для решения этих проблем, сказала премьер-министр Дании.

Что говорят в Гренландии

Народ Гренландии готов защищать свою страну от потенциальных нападений, по словам депутата парламента от Гренландии Куно Фенкера в комментарии CNN. Он во вторник заявил, что в Гренландии нет желания быть "снова аннексированной любой страной".

"Если кто-то нападет на народ Гренландии, конечно, мы дадим отпор. Несмотря ни на что", - пояснил парламентарий, добавив: "Мы будем бороться за наш суверенитет… Мы будем бороться за наше право быть услышанными".

Фенкер, который принадлежит к центристской партии страны Naleraq, выступающей за независимость, признал, что Гренландия находится в гораздо более слабом военном положении, чем Соединенные Штаты. "У нас даже нет армии", - сказал он.

Но законодатель повторил позицию Гренландии защищать себя от вторжения США и законно работать над суверенитетом. "Мы хотим сотрудничать с Данией в соответствии с законом", – сказал он.

"Наш закон однозначно говорит, что мы должны вести переговоры с Данией относительно будущего Гренландии", – добавил Фенкер.

Также есть новое заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.

Он, как пишет CNN, заявил, что призывы президента США Дональда Трампа к захвату США огромной арктической территории создали ситуацию, которая "касается мирового порядка".

"Международное право - это не игра, - сказал он журналистам. - И если мы этого не сделаем, конечно, альянсы распадутся, и это будет очень плохо".

Отвечая на предыдущий вопрос на датском языке, он сказал, что "маловероятно, что будет применение военной силы, но этого нельзя исключать", согласно переводу Reuters.

Он также подчеркнул, что Гренландия благодарна своим союзникам и Европейскому Союзу "за то, что они постоянно говорят о необходимости уважать мировой порядок".

Гренландия уже 75 лет принимает военную базу США и давно поддерживает тесные экономические отношения со своим союзником по НАТО.

Нильсен упомянул эти исторические связи, сказав, что "мы можем сделать гораздо больше в этих рамках".

"Мы готовы сотрудничать гораздо больше, но, конечно, на основе взаимного уважения. И если мы этого не увидим, будет очень трудно иметь хорошее и надежное партнерство".

