ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT

Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран, выступающих против захвата Гренландии. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что должностные лица, участвующие в подготовке к Всемирному экономическому форуму в Давосе на этой неделе, рассказали, что эти меры разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния во время предстоящей встречи с Трампом. Они стремятся найти компромисс, который позволил бы избежать глубокого раскола в НАТО.

Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты возмездия Трампу, который использует чистые мафиозные методы. В то же время мы хотим публично призвать к спокойствию и дать ему возможность спуститься по лестнице - сказал неназванный европейский чиновник.

Издание указывает, что Франция уже призвала ЕС нанести ответный удар по США с помощью "инструмента противодействия принуждению", который включает ограничения на инвестиции и экспорт услуг, - в частности, от американских технологических гигантов.

Контекст

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что вводит 10% пошлины на страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, из-за их войск в Гренландии. Тарифы вырастут до 25% с 1 июня и будут действовать до соглашения о покупке Гренландии.

В ответ в Европейском Союзе начали готовиться к приостановке ратификации нового торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Пытается снизить напряжение между США и ЕС: Мелони вмешалась в конфликт вокруг Гренландии - СМИ