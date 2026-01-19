ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT
Киев • УНН
Европейский Союз рассматривает введение пошлин на американские товары или ограничение доступа компаний США на рынок. Это ответ на угрозы Трампа странам, которые выступают против захвата Гренландии.
Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран, выступающих против захвата Гренландии. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что должностные лица, участвующие в подготовке к Всемирному экономическому форуму в Давосе на этой неделе, рассказали, что эти меры разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния во время предстоящей встречи с Трампом. Они стремятся найти компромисс, который позволил бы избежать глубокого раскола в НАТО.
Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты возмездия Трампу, который использует чистые мафиозные методы. В то же время мы хотим публично призвать к спокойствию и дать ему возможность спуститься по лестнице
Издание указывает, что Франция уже призвала ЕС нанести ответный удар по США с помощью "инструмента противодействия принуждению", который включает ограничения на инвестиции и экспорт услуг, - в частности, от американских технологических гигантов.
Контекст
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что вводит 10% пошлины на страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, из-за их войск в Гренландии. Тарифы вырастут до 25% с 1 июня и будут действовать до соглашения о покупке Гренландии.
В ответ в Европейском Союзе начали готовиться к приостановке ратификации нового торгового соглашения с Соединенными Штатами.
Пытается снизить напряжение между США и ЕС: Мелони вмешалась в конфликт вокруг Гренландии - СМИ18.01.26, 17:26 • 7812 просмотров