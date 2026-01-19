ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT

Європейський Союз розглядає можливість введення мит на товари з США на суму 93 млрд євро або обмеження доступу американських компаній на ринок у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа на адресу країн, які виступають проти захоплення Гренландії. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що посадовці, які беруть участь у підготовці до Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня, розповіли, що ці заходи розробляються, щоб дати європейським лідерам важелі впливу під час майбутньої зустрічі з Трампом. Вони прагнуть знайти компроміс, який дозволив би уникнути глибокого розколу в НАТО.

Якщо це триватиме, у нас є чіткі інструменти відплати Трампу, який використовує чисті мафіозні методи. Водночас ми хочемо публічно закликати до спокою і дати йому можливість спуститися зі сходів - сказав неназваний європейський чиновник.

Видання вказує, що Франція вже закликала ЄС завдати удару у відповідь по США за допомогою "інструменту протидії примусу", який включає обмеження на інвестиції та експорт послуг, - зокрема, від американських технологічних гігантів.

Контекст

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що запроваджує 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії. Тарифи зростуть до 25% з 1 червня і діятимуть до угоди про купівлю Гренландії.

У відповідь у Європейському Союзі почали готуватися до призупинення ратифікації нової торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

