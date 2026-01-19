ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT
Європейський Союз розглядає введення мит на американські товари або обмеження доступу компаній США на ринок. Це відповідь на погрози Трампа країнам, які виступають проти захоплення Гренландії.
Європейський Союз розглядає можливість введення мит на товари з США на суму 93 млрд євро або обмеження доступу американських компаній на ринок у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа на адресу країн, які виступають проти захоплення Гренландії. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що посадовці, які беруть участь у підготовці до Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня, розповіли, що ці заходи розробляються, щоб дати європейським лідерам важелі впливу під час майбутньої зустрічі з Трампом. Вони прагнуть знайти компроміс, який дозволив би уникнути глибокого розколу в НАТО.
Якщо це триватиме, у нас є чіткі інструменти відплати Трампу, який використовує чисті мафіозні методи. Водночас ми хочемо публічно закликати до спокою і дати йому можливість спуститися зі сходів
Видання вказує, що Франція вже закликала ЄС завдати удару у відповідь по США за допомогою "інструменту протидії примусу", який включає обмеження на інвестиції та експорт послуг, - зокрема, від американських технологічних гігантів.
Контекст
Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що запроваджує 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії. Тарифи зростуть до 25% з 1 червня і діятимуть до угоди про купівлю Гренландії.
У відповідь у Європейському Союзі почали готуватися до призупинення ратифікації нової торговельної угоди зі Сполученими Штатами.
