$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 січня, 11:31 • 19185 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 36633 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 30768 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 62681 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 94774 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 44595 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 54268 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 58467 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47659 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 81064 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Європейський Союз розглядає введення мит на американські товари або обмеження доступу компаній США на ринок. Це відповідь на погрози Трампа країнам, які виступають проти захоплення Гренландії.

ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT

Європейський Союз розглядає можливість введення мит на товари з США на суму 93 млрд євро або обмеження доступу американських компаній на ринок у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа на адресу країн, які виступають проти захоплення Гренландії. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що посадовці, які беруть участь у підготовці до Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня, розповіли, що ці заходи розробляються, щоб дати європейським лідерам важелі впливу під час майбутньої зустрічі з Трампом. Вони прагнуть знайти компроміс, який дозволив би уникнути глибокого розколу в НАТО.

Якщо це триватиме, у нас є чіткі інструменти відплати Трампу, який використовує чисті мафіозні методи. Водночас ми хочемо публічно закликати до спокою і дати йому можливість спуститися зі сходів

- сказав неназваний європейський чиновник.

Видання вказує, що Франція вже закликала ЄС завдати удару у відповідь по США за допомогою "інструменту протидії примусу", який включає обмеження на інвестиції та експорт послуг, - зокрема, від американських технологічних гігантів.

Контекст

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що запроваджує 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії. Тарифи зростуть до 25% з 1 червня і діятимуть до угоди про купівлю Гренландії.

У відповідь у Європейському Союзі почали готуватися до призупинення ратифікації нової торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ18.01.26, 17:26 • 7796 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Financial Times
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки