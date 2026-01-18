Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи Трампа

Європейський Союз готується призупинити ратифікацію нової торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Рішення стало реакцією на заяву Дональда Трампа про запровадження мит на товари з країн Європи, які підтримали суверенітет Гренландії та виступили проти її анексії США. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Манфред Вебер, голова Європейської народної партії (найбільшої фракції Європарламенту), заявив, що за поточних умов схвалення угоди є неможливим. Законодавці закликають негайно зупинити дію домовленостей щодо зниження тарифів на американські товари, доки Вашингтон не припинить тиск.

Трамп оголосив про запровадження 10% мита з 1 лютого 2026 року на імпорт із восьми країн (зокрема Данії, Франції, Німеччини та Фінляндії). Тарифи діятимуть і зростуть до 25% у червні, доки не буде досягнуто угоди про "повну та абсолютну купівлю Гренландії".

Урсула фон дер Ляєн назвала такі дії "небезпечною низхідною спіраллю", а Еммануель Макрон назвав погрози "неприйнятними".

Застосування "торговельної бази"

Голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге запропонував активувати Інструмент боротьби з примусом (ACI). Це найпотужніший захисний механізм ЄС, який раніше ніколи не використовувався.

Застосування ACI дозволить Євросоюзу ввести дзеркальні тарифи, нові податки для американських технологічних гігантів або обмежити доступ компаній США до державних контрактів у Європі. У неділю, 18 січня 2026 року, посли 27 країн ЄС збираються на екстрену зустріч для координації подальших кроків.

