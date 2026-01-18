Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи Трампа

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 16184 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 30164 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 25139 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 36647 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 45681 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 38422 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 56304 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29309 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44922 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36600 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль 17 січня, 19:12 • 3742 перегляди
росія переживає найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років - ЦПД17 січня, 19:32 • 3476 перегляди
Іракська армія взяла під повний контроль авіабазу Айн–ель–Асад після виведення військ США17 січня, 21:28 • 2766 перегляди
Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17 січня, 21:44 • 3382 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології00:40 • 6298 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 24015 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 56303 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 32145 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 63746 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 93682 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Сектор Газа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 864 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 20838 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 18665 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 16845 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 16339 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Truth Social

Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи Трампа

Київ • УНН

 • 24 перегляди

ЄС готується призупинити ратифікацію нової торговельної угоди зі США у відповідь на заяву Дональда Трампа про запровадження мит на товари з країн Європи, які підтримали суверенітет Гренландії. ЄС розглядає можливість застосування Інструменту боротьби з примусом, що дозволить ввести дзеркальні тарифи.

Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи Трампа

Європейський Союз готується призупинити ратифікацію нової торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Рішення стало реакцією на заяву Дональда Трампа про запровадження мит на товари з країн Європи, які підтримали суверенітет Гренландії та виступили проти її анексії США. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Манфред Вебер, голова Європейської народної партії (найбільшої фракції Європарламенту), заявив, що за поточних умов схвалення угоди є неможливим. Законодавці закликають негайно зупинити дію домовленостей щодо зниження тарифів на американські товари, доки Вашингтон не припинить тиск.

Трамп оголосив про запровадження 10% мита з 1 лютого 2026 року на імпорт із восьми країн (зокрема Данії, Франції, Німеччини та Фінляндії). Тарифи діятимуть і зростуть до 25% у червні, доки не буде досягнуто угоди про "повну та абсолютну купівлю Гренландії".

ЄС уклав історичну торговельну угоду з групою країн Південної Америки17.01.26, 18:49 • 4420 переглядiв

Урсула фон дер Ляєн назвала такі дії "небезпечною низхідною спіраллю", а Еммануель Макрон назвав погрози "неприйнятними".

Можливе застосування "торговельної бази"

Голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге запропонував активувати Інструмент боротьби з примусом (ACI). Це найпотужніший захисний механізм ЄС, який раніше ніколи не використовувався.

Застосування ACI дозволить Євросоюзу ввести дзеркальні тарифи, нові податки для американських технологічних гігантів або обмежити доступ компаній США до державних контрактів у Європі. У неділю, 18 січня 2026 року, посли 27 країн ЄС збираються на екстрену зустріч для координації подальших кроків. 

Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії 17.01.26, 19:03 • 6170 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Манфред Вебер
Ґренландія
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Фінляндія
Данія
Франція
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн