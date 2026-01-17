ЄС уклав історичну торговельну угоду з групою країн Південної Америки

ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР підписали історичну угоду про вільну торгівлю. Більшість країн ЄС підтримали угоду — попри протидію Франції та Польщі. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, пише УНН.

Деталі

Підписання відбулось у столиці Парагваю Асунсьйоні. Угода була підписана в Центральному банку Парагваю – місці, де в 1991 році був підписаний Договір Асунсьйона, який заснував блок МЕРКОСУР між Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм.

З боку МЕРКОСУР у підписанні брали участь президент Парагваю Сантьяго Пенья, президент Болівії Родріго Пас, президент Аргентини Хав'єр Мілей і президент Уругваю Яманду Орсі, а також президент Панами Хосе Рауль Муліно, асоційований член МЕРКОСУР.

Ми обираємо справедливу торгівлю замість тарифів, ми обираємо продуктивне довгострокове партнерство замість ізоляції, і, перш за все, ми маємо намір забезпечити реальні та відчутні вигоди для наших народів і компаній - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила геополітичну важливість угоди: "Коли два регіони, подібні до наших, висловлюються єдиним голосом з глобальних питань, світ прислухається".

