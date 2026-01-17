$43.180.08
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 11642 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 14394 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 26002 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 36791 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 33266 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 46655 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27702 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42608 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35436 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Графіки відключень електроенергії
ЄС уклав історичну торговельну угоду з групою країн Південної Америки

Київ • УНН

 • 26 перегляди

ЄС і блок МЕРКОСУР підписали угоду про вільну торгівлю, попри протидію Франції та Польщі. Церемонія відбулася в столиці Парагваю за участі лідерів країн-учасниць.

ЄС уклав історичну торговельну угоду з групою країн Південної Америки

ЄС  і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР підписали історичну угоду про вільну торгівлю. Більшість країн ЄС підтримали угоду — попри протидію Франції та Польщі. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, пише УНН.

Деталі

Підписання відбулось у столиці Парагваю Асунсьйоні. Угода була підписана в Центральному банку Парагваю – місці, де в 1991 році був підписаний Договір Асунсьйона, який заснував блок МЕРКОСУР між Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм.

З боку МЕРКОСУР у підписанні брали участь президент Парагваю Сантьяго Пенья, президент Болівії Родріго Пас, президент Аргентини Хав'єр Мілей і президент Уругваю Яманду Орсі, а також президент Панами Хосе Рауль Муліно, асоційований член МЕРКОСУР.

Ми обираємо справедливу торгівлю замість тарифів, ми обираємо продуктивне довгострокове партнерство замість ізоляції, і, перш за все, ми маємо намір забезпечити реальні та відчутні вигоди для наших народів і компаній

- заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила геополітичну важливість угоди: "Коли два регіони, подібні до наших, висловлюються єдиним голосом з глобальних питань, світ прислухається".

Мерц допускає підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця січня12.01.26, 12:59 • 3866 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Парагвай
Хосе Рауль Муліно
Панама
Хав'єр Мілей
Аргентина
Уругвай
Бразилія
Європейський Союз
Франція
Урсула фон дер Ляєн
Польща