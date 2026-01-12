Мерц допускає підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця січня

Німецький канцлер Фрідріх Мерц допустив, що Європейський Союз та Індія можуть підписати угоду про вільну торгівлю вже до кінця цього місяця, після того як він зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у понеділок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Мерца, президенти Європейської комісії та Європейської ради відвідають Індію наприкінці січня для підписання угоди, якщо вона буде остаточно узгоджена до того часу. Мерц зробив цю заяву під час свого першого візиту до Індії з моменту вступу на посаду канцлера, у місті Ахмедабад на заході країни.

"У будь-якому випадку це стане ще одним важливим кроком уперед, щоб забезпечити реалізацію цієї угоди про вільну торгівлю", — сказав Мерц.

Раніше очікувалося, що переговори завершаться до кінця 2025 року. Проте, за даними німецького уряду, існують великі очікування, що угоду можна буде підписати наприкінці січня після "дуже інтенсивних" переговорів між Мерцом і Моді.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял, виступаючи на окремому заході у західному штаті Гуджарат, заявив, що угода перебуває на фінальній стадії.

Мерц зазначив, що світ переживає "відродження невдалого протекціонізму", що шкодить як Німеччині, так і Індії. Він не назвав конкретних країн. США, зокрема, тиснуть на Індію, запроваджуючи тарифи, щоб змусити країну припинити закупівлі російської нафти та газу, які, на думку Вашингтона та ЄС, використовуються для фінансування війни в Україні.

Контроль експорту Китаєм мінералів, що використовуються в автомобільній промисловості, минулого року призвів до багатомісячних перебоїв у ланцюгах постачання через торговельну війну між США та Китаєм, що позначилося на німецьких автовиробниках. Пекін також запровадив обмеження на деякі напівпровідники, широко застосовувані в автомобільній промисловості, після рішення уряду Нідерландів взяти під контроль китайську компанію-виробника чипів Nexperia.

Для ЄС підписання угоди з Індією стане черговим кроком у створенні власних торговельних мереж після того, як блок минулого тижня дав згоду на укладення угоди з південноамериканським блоком Меркосур, і допоможе зменшити залежність від Китаю.

Особливо Німеччина хоче тісніше співпрацювати з Індією у сфері безпеки, щоб зменшити залежність останньої від Росії, зазначив Мерц. Для цього країни підписали меморандум про взаєморозуміння, а також угоди щодо критичних мінералів, охорони здоров’я та інноваційного центру штучного інтелекту.

Меморандуми, підписані сьогодні з усіх цих питань, додадуть нового імпульсу та зміцнять нашу співпрацю - сказав Моді на спільній пресконференції з Мерцом.

Індія й досі тісно співпрацює з росією у сфері безпеки, і значна частина її військової техніки виготовляється в росії. Крім того, вона є одним із найбільших покупців російської нафти та газу разом із Китаєм.

Німеччина наполягає на тому, щоб індійський уряд запобігав обходу санкцій проти росії індійськими компаніями та зменшив імпорт енергоресурсів із росії — вимоги, які Індія поки що відкидає.

