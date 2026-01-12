$43.080.09
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Мерц допускає підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця січня

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Німецький канцлер Фрідріх Мерц припустив, що ЄС та Індія можуть підписати угоду про вільну торгівлю вже до кінця січня після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Президенти Єврокомісії та Євроради відвідають Індію для підписання угоди, якщо її буде остаточно узгоджено.

Мерц допускає підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця січня

Німецький канцлер Фрідріх Мерц допустив, що Європейський Союз та Індія можуть підписати угоду про вільну торгівлю вже до кінця цього місяця, після того як він зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у понеділок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Мерца, президенти Європейської комісії та Європейської ради відвідають Індію наприкінці січня для підписання угоди, якщо вона буде остаточно узгоджена до того часу. Мерц зробив цю заяву під час свого першого візиту до Індії з моменту вступу на посаду канцлера, у місті Ахмедабад на заході країни.

"У будь-якому випадку це стане ще одним важливим кроком уперед, щоб забезпечити реалізацію цієї угоди про вільну торгівлю", — сказав Мерц.

Раніше очікувалося, що переговори завершаться до кінця 2025 року. Проте, за даними німецького уряду, існують великі очікування, що угоду можна буде підписати наприкінці січня після "дуже інтенсивних" переговорів між Мерцом і Моді.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял, виступаючи на окремому заході у західному штаті Гуджарат, заявив, що угода перебуває на фінальній стадії.

Найбільший НПЗ Індії стверджує, що припинив купівлю російської нафти07.01.26, 02:42 • 4497 переглядiв

Мерц зазначив, що світ переживає "відродження невдалого протекціонізму", що шкодить як Німеччині, так і Індії. Він не назвав конкретних країн. США, зокрема, тиснуть на Індію, запроваджуючи тарифи, щоб змусити країну припинити закупівлі російської нафти та газу, які, на думку Вашингтона та ЄС, використовуються для фінансування війни в Україні.

Контроль експорту Китаєм мінералів, що використовуються в автомобільній промисловості, минулого року призвів до багатомісячних перебоїв у ланцюгах постачання через торговельну війну між США та Китаєм, що позначилося на німецьких автовиробниках. Пекін також запровадив обмеження на деякі напівпровідники, широко застосовувані в автомобільній промисловості, після рішення уряду Нідерландів взяти під контроль китайську компанію-виробника чипів Nexperia.

Для ЄС підписання угоди з Індією стане черговим кроком у створенні власних торговельних мереж після того, як блок минулого тижня дав згоду на укладення угоди з південноамериканським блоком Меркосур, і допоможе зменшити залежність від Китаю.

Особливо Німеччина хоче тісніше співпрацювати з Індією у сфері безпеки, щоб зменшити залежність останньої від Росії, зазначив Мерц. Для цього країни підписали меморандум про взаєморозуміння, а також угоди щодо критичних мінералів, охорони здоров’я та інноваційного центру штучного інтелекту.

Меморандуми, підписані сьогодні з усіх цих питань, додадуть нового імпульсу та зміцнять нашу співпрацю

- сказав Моді на спільній пресконференції з Мерцом.

Індія й досі тісно співпрацює з росією у сфері безпеки, і значна частина її військової техніки виготовляється в росії. Крім того, вона є одним із найбільших покупців російської нафти та газу разом із Китаєм.

Німеччина наполягає на тому, щоб індійський уряд запобігав обходу санкцій проти росії індійськими компаніями та зменшив імпорт енергоресурсів із росії — вимоги, які Індія поки що відкидає.

До найбільшого НПЗ Індії попрямували три танкери з російською нафтою після відновлення закупівель - Bloomberg02.01.26, 10:11 • 6917 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейська рада
Reuters
Фрідріх Мерц
Індія
Нарендра Моді
Європейський Союз
Німеччина
Нідерланди
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна