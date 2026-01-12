Мерц допускает подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией до конца января
Киев • УНН
Немецкий канцлер Фридрих Мерц предположил, что ЕС и Индия могут подписать соглашение о свободной торговле уже до конца января после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президенты Еврокомиссии и Евросовета посетят Индию для подписания соглашения, если оно будет окончательно согласовано.
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Европейский Союз и Индия могут подписать соглашение о свободной торговле уже до конца этого месяца, после того как он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в понедельник. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
По словам Мерца, президенты Европейской комиссии и Европейского совета посетят Индию в конце января для подписания соглашения, если оно будет окончательно согласовано к тому времени. Мерц сделал это заявление во время своего первого визита в Индию с момента вступления в должность канцлера, в городе Ахмедабад на западе страны.
"В любом случае это станет еще одним важным шагом вперед, чтобы обеспечить реализацию этого соглашения о свободной торговле", — сказал Мерц.
Ранее ожидалось, что переговоры завершатся до конца 2025 года. Однако, по данным немецкого правительства, существуют большие ожидания, что соглашение можно будет подписать в конце января после "очень интенсивных" переговоров между Мерцем и Моди.
Министр торговли Индии Пиюш Гоял, выступая на отдельном мероприятии в западном штате Гуджарат, заявил, что соглашение находится на финальной стадии.
Мерц отметил, что мир переживает "возрождение неудачного протекционизма", что вредит как Германии, так и Индии. Он не назвал конкретных стран. США, в частности, давят на Индию, вводя тарифы, чтобы заставить страну прекратить закупки российской нефти и газа, которые, по мнению Вашингтона и ЕС, используются для финансирования войны в Украине.
Контроль экспорта Китаем минералов, используемых в автомобильной промышленности, в прошлом году привел к многомесячным перебоям в цепочках поставок из-за торговой войны между США и Китаем, что сказалось на немецких автопроизводителях. Пекин также ввел ограничения на некоторые полупроводники, широко применяемые в автомобильной промышленности, после решения правительства Нидерландов взять под контроль китайскую компанию-производителя чипов Nexperia.
Для ЕС подписание соглашения с Индией станет очередным шагом в создании собственных торговых сетей после того, как блок на прошлой неделе дал согласие на заключение соглашения с южноамериканским блоком Меркосур, и поможет уменьшить зависимость от Китая.
Особенно Германия хочет теснее сотрудничать с Индией в сфере безопасности, чтобы уменьшить зависимость последней от России, отметил Мерц. Для этого страны подписали меморандум о взаимопонимании, а также соглашения по критическим минералам, здравоохранению и инновационному центру искусственного интеллекта.
Меморандумы, подписанные сегодня по всем этим вопросам, придадут новый импульс и укрепят наше сотрудничество
Индия до сих пор тесно сотрудничает с Россией в сфере безопасности, и значительная часть ее военной техники производится в России. Кроме того, она является одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа вместе с Китаем.
Германия настаивает на том, чтобы индийское правительство предотвращало обход санкций против России индийскими компаниями и уменьшило импорт энергоресурсов из России — требования, которые Индия пока отвергает.
