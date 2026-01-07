$42.420.13
Крупнейший НПЗ Индии утверждает, что прекратил закупку российской нефти

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Крупнейший индийский холдинг Reliance Industries заявил, что не ожидает поставок российской сырой нефти в январе и не получал таких грузов в течение последних трех недель. Это может сократить импорт российской нефты в Индию до самого низкого уровня за последние годы.

Крупнейший НПЗ Индии утверждает, что прекратил закупку российской нефти

Крупнейший индийский нефтяной холдинг Reliance Industries заявил, что не ожидает поставок российской сырой нефти в январе и не получал таких грузов в течение последних трех недель. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Издание указывает, что это может сократить импорт российской нефти в Индию в течение месяца до самого низкого уровня за последние годы.

Нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре в течение последних трех недель не получал никаких грузов российской нефти и не ожидает поставок российской сырой нефти в январе

- говорится в заявлении компании.

СМИ добавляет, что заявление Reliance прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье предупредил, что США могут еще больше повысить импортные тарифы для Индии из-за ее закупок российской нефти.

Справочно

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти со скидкой после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Такие закупки вызвали негативную реакцию западных стран, которые ввели санкции против энергетического сектора России, аргументируя это тем, что доходы от нефти помогают финансировать военные действия Москвы.

Напомним

На днях Bloomberg сообщило, что по меньшей мере три танкера с почти 2,2 миллионами баррелей нефти марки Urals направляются к индийскому НПЗ Reliance Industries Ltd. в Джамнагаре. Это происходит после того, как завод возобновил закупку российской нефти для внутреннего производства.

Импорт российской нефти в Индию упал почти на 18% в этом году - СМИ26.12.25, 09:04 • 3084 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты