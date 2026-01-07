Крупнейший НПЗ Индии утверждает, что прекратил закупку российской нефти

Крупнейший индийский нефтяной холдинг Reliance Industries заявил, что не ожидает поставок российской сырой нефти в январе и не получал таких грузов в течение последних трех недель. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Издание указывает, что это может сократить импорт российской нефти в Индию в течение месяца до самого низкого уровня за последние годы.

Нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре в течение последних трех недель не получал никаких грузов российской нефти и не ожидает поставок российской сырой нефти в январе