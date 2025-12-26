Импорт российской нефти в Индию упал почти на 18% в этом году - СМИ

Западные санкции меняют торговлю нефтью в Индии, уменьшая ее зависимость от российской нефти со скидкой и перенаправляя потоки энергоносителей в сторону Соединенных Штатов и Объединенных Арабских Эмиратов, согласно отчету Rubix Data Sciences, пишет УНН со ссылкой на mint.

Детали

Импорт нефти в Индию из россии, как сообщается, снизился на 17,8% в период с января по октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на фоне того, как более жесткие ограничения ЕС и расширенные вторичные санкции США увеличили риски для соблюдения требований для индийских нефтеперерабатывающих заводов, говорится в отчете.

"Этот сдвиг знаменует собой отход от периода после вторжения в Украину, когда Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после того, как западные страны ввели санкции против москвы", - пишет издание. В то время значительные скидки на российскую нефть предлагали индийским нефтеперерабатывающим заводам преимущество в стоимости, особенно для экспортно-ориентированных предприятий. Однако эту стратегию стало все труднее поддерживать в 2025 году на фоне усиления контроля, отмечает издание.

Rubix отметил, что давление усилилось в середине 2025 года, когда ЕС снизил потолок цены на российскую нефть, поставляемую морем, чтобы ограничить доходы москвы от нефти. После этого были введены более широкие вторичные санкции США, которые усилили контроль над мировой торговлей энергоносителями.

В октябре Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против российских нефтяных гигантов "роснефть" и "лукойл", что еще больше усложнило закупки для индийских импортеров, пишет издание. Как отмечается, вместе на эти две компании приходилось почти 60% экспорта российской нефти в Индию в 2025 финансовом году, что составляло около 88 миллионов тонн, о чем говорится в отчете.

"Эти растущие риски несоблюдения требований заставили индийские нефтеперерабатывающие заводы сократить объемы российских баррелей, особенно для операций, связанных с экспортом", - указал Rubix, добавив, что ожидается, что "импорт из россии еще больше сократится с декабря 2025 года".

С уменьшением зависимости от российской нефти Индия, как указано, перешла к тому, что в отчете описано как "чистые" баррели, поставки нефти, которую можно перерабатывать и экспортировать, не нарушая западных ограничений.

"Импорт сырой нефти из Соединенных Штатов вырос на 83,3%, тогда как закупки из ОАЭ выросли на 8,7% в течение января-октября 2025 года", - пишет издание.

"Этот поворот подчеркивает, как торговые соображения, а не только цена, теперь формируют решения Индии относительно источников энергии", - говорится в отчете.

Последствия санкций, как отмечается, были более заметными в экспорте. Поставки нефтепродуктов в пять основных направлений Индии: Нидерланды, ОАЭ, Сингапур, США и Австралию, резко сократились в течение этого периода.

На эти рынки приходилось 51% экспорта нефтепродуктов Индии в период с января по октябрь 2025 года. Спад произошел после введения правил ЕС, которые ограничивали импорт топлива из российской сырой нефти, даже если оно перерабатывается в третьих странах, таких как Индия.

Западные покупатели стали все более осторожными в отношении приобретения индийских топливных продуктов, которые можно проследить до нефти российского происхождения, на фоне усиления контроля, отметил Rubix.

Чтобы компенсировать потери на традиционных направлениях, индийские экспортеры обратились к меньшим и незападным рынкам. "Доля Китая в экспорте нефти из Индии удвоилась с 2% до 4%, тогда как доля Омана выросла с 2% до 4%, а доля Южной Кореи – с 1% до 2%", - пишет издание.

Rubix пришел к выводу, что "хотя российская нефть остается частью энергетического баланса Индии, ее доминирование постепенно ослабевает, поскольку соблюдение санкций, доступ к экспорту и геополитическая неопределенность меняют торговые потоки".

