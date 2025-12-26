$42.150.05
Імпорт російської нафти до Індії впав на майже 18% цього року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Західні санкції змінили торгівлю нафтою в Індії, зменшивши її залежність від російської нафти. Імпорт з росії знизився на 17,8% за січень-жовтень 2025 року, тоді як імпорт зі США зріс на 83,3%, а з ОАЕ – на 8,7%.

Імпорт російської нафти до Індії впав на майже 18% цього року - ЗМІ

Західні санкції змінюють торгівлю нафтою в Індії, зменшуючи її залежність від російської нафти зі знижкою та перенаправляючи потоки енергоносіїв у бік Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів, згідно зі звітом Rubix Data Sciences, пише УНН з посиланням на mint.

Деталі

Імпорт нафти до Індії з росії, як повідомляється, знизився на 17,8% у період з січня по жовтень 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, на тлі того, як жорсткіші обмеження ЄС та розширені вторинні санкції США збільшили ризики для дотримання вимог для індійських нафтопереробних заводів, ідеться у звіті.

"Цей зсув знаменує собою відхід від періоду після вторгнення в Україну, коли Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти після того, як західні країни запровадили санкції проти москви", пише видання. У той час значні знижки на російську нафту пропонували індійським нафтопереробним заводам перевагу у вартості, особливо для експортно-орієнтованих підприємств. Однак цю стратегію стало дедалі важче підтримувати у 2025 році на тлі посилання контролю, зазначає видання.

Rubix зазначив, що тиск посилився в середині 2025 року, коли ЄС знизив стелю ціни на російську нафту, що поставаляється морем, щоб обмежити доходи москви від нафти. Після цього були введені ширші вторинні санкції США, які посилили контроль над світовою торгівлею енергоносіями.

У жовтні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти російських нафтових гігантів "роснефть" та "лукойл", що ще більше ускладнило закупівлі для індійських імпортерів, пише видання. Як зазначається, разом на ці дві компанії припадало майже 60% експорту російської нафти до Індії у 2025 фінансовому році, що становило близько 88 мільйонів тонн, про що йдеться у звіті.

"Ці зростаючі ризики недотримання вимог змусили індійські нафтопереробні заводи скоротити обсяги російських барелів, особливо для операцій, пов'язаних з експортом", - вказав Rubix, додавши, що очікується, що "імпорт з росії ще більше скоротиться з грудня 2025 року".

Зі зменшенням залежності від російської нафти Індія, як вказано, перейшла до того, що у звіті описано як "чисті" барелі, постачання нафти, яку можна переробляти та експортувати, не порушуючи західних обмежень.

"Імпорт сирої нафти зі Сполучених Штатів зріс на 83,3%, тоді як закупівлі з ОАЕ зросли на 8,7% протягом січня-жовтня 2025 року", пише видання.

"Цей поворот підкреслює, як торговельні міркування, а не лише ціна, тепер формують рішення Індії щодо джерел енергії", - ідеться у звіті.

Наслідки санкцій, як зазначається, були більш помітними в експорті. Поставки нафтопродуктів до п'яти основних напрямків Індії: Нідерландів, ОАЕ, Сінгапуру, США та Австралії, різко скоротилися протягом цього періоду.

На ці ринки припадало 51% експорту нафтопродуктів Індії в період з січня по жовтень 2025 року. Спад відбувся після введення правил ЄС, які обмежували імпорт палива з російської сирої нафти, навіть якщо воно переробляється в третіх країнах, таких як Індія.

Західні покупці стали дедалі обережнішими щодо придбання індійських паливних продуктів, які можна простежити до нафти російського походження, на тлі посилення контролю, зазначив Rubix.

Щоб компенсувати втрати на традиційних напрямках, індійські експортери звернулися до менших та незахідних ринків. "Частка Китаю в експорті нафти з Індії подвоїлася з 2% до 4%, тоді як частка Оману зросла з 2% до 4%, а частка Південної Кореї – з 1% до 2%", пише видання.

Rubix дійшов висновку, що "хоча російська нафта залишається частиною енергетичного балансу Індії, її домінування поступово послаблюється, оскільки дотримання санкцій, доступ до експорту та геополітична невизначеність змінюють торговельні потоки".

Юлія Шрамко

