На крупнейший НПЗ Индии направились три танкера с российской нефтью после возобновления закупок - Bloomberg

По меньшей мере три танкера, перевозящие российскую нефть, указывают НПЗ Reliance Industries Ltd. на западном побережье Индии как следующий пункт назначения после того, как крупнейший в стране частный нефтеперерабатывающий завод возобновил закупку нефти для внутреннего производства, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным аналитической компании Kpler, суда, загруженные почти 2,2 миллиона баррелей нефти марки Urals, сейчас направляются к огромному комплексу в Джамнагаре и, как ожидается, доставят свой груз в начале этого месяца.

Kpler отслеживает движение судов на основе сигналов в режиме реального времени, передаваемых капитанами, с указанием их текущего местоположения и будущих портов разгрузки. Пункты назначения могут меняться по мере приближения судов к Индии.

Представитель Reliance заявил, что компания не имеет никаких утвержденных грузов российской сырой нефти для доставки в январе.

После внесения в черный список США российских компаний "роснефть" и "лукойл" компания Reliance сначала отказалась от использования российской нефти на экспортно-ориентированном участке своего нефтеперерабатывающего завода. С тех пор она начала закупать нефть у несанкционированных российских производителей для внутреннего потребления. Ранее "роснефть" была крупнейшим поставщиком российской нефти для Reliance, что обеспечивалось долгосрочным контрактом на поставку 500 000 баррелей в день.

Индия, ключевой рынок сбыта нефти из страны-члена ОПЕК+ в последние годы, подвергается критике со стороны президента США Дональда Трампа и ключевых членов его администрации за торговлю с россией - критика, которая встречает публичное сопротивление. Неопределенность привела к тому, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки, и в прошлом месяце импорт упал до самого низкого уровня за три года.

Согласно данным Kpler, компания Reliance, контролируемая миллиардером Мукешем Амбани, была крупнейшим в мире покупателем российской нефти большую часть 2024-2025 годов.

По данным Kpler, грузы маркируются как поставленные трейдерами Alghaf Marine DMCC, Redwood Global Supply FZ LLC, RusExport и Ethos Energy. Alghaf Marine и Redwood Global находятся под санкциями Великобритании, причем первая является преемницей ближневосточного филиала Litasco, торгового подразделения Lukoil.

Поставки российской нефти на нефтеперерабатывающий комплекс Reliance в Джамнагаре составляли более 40% импорта завода в период с января по ноябрь прошлого года.

Reliance - не единственный индийский нефтеперерабатывающий завод, который закупает российскую нефть; государственные компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. также покупают грузы у несанкционированных продавцов. Их привлекли значительные скидки, низкая маржа переработки и неопределенность относительно хода торговых переговоров с Вашингтоном, пишет издание.

