1 января, 13:04 • 40773 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 64417 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 51162 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 48909 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 164183 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 161114 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 54888 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 45691 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38450 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30921 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
На крупнейший НПЗ Индии направились три танкера с российской нефтью после возобновления закупок - Bloomberg

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Три танкера с почти 2,2 миллионами баррелей нефти марки Urals направляются на индийский НПЗ Reliance Industries Ltd. в Джамнагаре. Это происходит после того, как завод возобновил закупку российской нефти для внутреннего производства.

На крупнейший НПЗ Индии направились три танкера с российской нефтью после возобновления закупок - Bloomberg

По меньшей мере три танкера, перевозящие российскую нефть, указывают НПЗ Reliance Industries Ltd. на западном побережье Индии как следующий пункт назначения после того, как крупнейший в стране частный нефтеперерабатывающий завод возобновил закупку нефти для внутреннего производства, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным аналитической компании Kpler, суда, загруженные почти 2,2 миллиона баррелей нефти марки Urals, сейчас направляются к огромному комплексу в Джамнагаре и, как ожидается, доставят свой груз в начале этого месяца.

Kpler отслеживает движение судов на основе сигналов в режиме реального времени, передаваемых капитанами, с указанием их текущего местоположения и будущих портов разгрузки. Пункты назначения могут меняться по мере приближения судов к Индии.

Крупнейший индийский импортер возобновляет закупку российской нефти - Bloomberg24.12.25, 17:48 • 3463 просмотра

Представитель Reliance заявил, что компания не имеет никаких утвержденных грузов российской сырой нефти для доставки в январе.

После внесения в черный список США российских компаний "роснефть" и "лукойл" компания Reliance сначала отказалась от использования российской нефти на экспортно-ориентированном участке своего нефтеперерабатывающего завода. С тех пор она начала закупать нефть у несанкционированных российских производителей для внутреннего потребления. Ранее "роснефть" была крупнейшим поставщиком российской нефти для Reliance, что обеспечивалось долгосрочным контрактом на поставку 500 000 баррелей в день.

Импорт российской нефти в Индию упал почти на 18% в этом году - СМИ26.12.25, 09:04 • 2996 просмотров

Индия, ключевой рынок сбыта нефти из страны-члена ОПЕК+ в последние годы, подвергается критике со стороны президента США Дональда Трампа и ключевых членов его администрации за торговлю с россией - критика, которая встречает публичное сопротивление. Неопределенность привела к тому, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки, и в прошлом месяце импорт упал до самого низкого уровня за три года.

Согласно данным Kpler, компания Reliance, контролируемая миллиардером Мукешем Амбани, была крупнейшим в мире покупателем российской нефти большую часть 2024-2025 годов.

По данным Kpler, грузы маркируются как поставленные трейдерами Alghaf Marine DMCC, Redwood Global Supply FZ LLC, RusExport и Ethos Energy. Alghaf Marine и Redwood Global находятся под санкциями Великобритании, причем первая является преемницей ближневосточного филиала Litasco, торгового подразделения Lukoil.

Поставки российской нефти на нефтеперерабатывающий комплекс Reliance в Джамнагаре составляли более 40% импорта завода в период с января по ноябрь прошлого года.

Reliance - не единственный индийский нефтеперерабатывающий завод, который закупает российскую нефть; государственные компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. также покупают грузы у несанкционированных продавцов. Их привлекли значительные скидки, низкая маржа переработки и неопределенность относительно хода торговых переговоров с Вашингтоном, пишет издание.

путин пообещал Индии "бесперебойные" поставки нефти на фоне неодобрения Трампом05.12.25, 16:40 • 3545 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Дональд Трамп
Индия