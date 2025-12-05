$42.180.02
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
11:17 • 16717 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 17893 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 23727 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 36947 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 45727 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
4 декабря, 16:56 • 39155 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 67110 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34867 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57815 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Путин пообещал Индии «бесперебойные» поставки нефти на фоне неодобрения Трампом

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Владимир Путин заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди о готовности России продолжать бесперебойные поставки нефти. Это произошло во время ежегодного саммита в Нью-Дели, где лидеры подтвердили устойчивость своих связей к внешнему давлению.

Путин пообещал Индии «бесперебойные» поставки нефти на фоне неодобрения Трампом

Глава Кремля Владимир Путин заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что Россия готова продолжать «бесперебойные» поставки нефти в Индию, что сигнализирует о дерзкой позиции, на фоне того, как два лидера встретились в Нью-Дели и подтвердили, что их связи «устойчивы к внешнему давлению», пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Заявление, сделанное в пятницу после ежегодного саммита Индия-Россия, похоже, было направлено на западные страны, в частности США, которые пытались оказать давление на Нью-Дели, чтобы оно сократило свои связи с Москвой, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп в августе ввел дополнительную 25%-ную импортную пошлину на Индию из-за покупки ею дешевой российской нефти, утверждая, что это подрывает санкции США и помогает Путину финансировать вторжение в Украину.

Карательные пошлины были встречены с гневом в Нью-Дели и названы правительством Индии необоснованными и неоправданными. Отношения Индии с Россией насчитывают десятилетия и считаются одним из важнейших оборонных и геополитических союзов страны, пишет издание.

В своем заявлении Путин, как отмечает издание, четко дал понять, что Россия не намерена отступать перед давлением США относительно ее энергетического сотрудничества с Индией.

«Россия является надежным поставщиком энергетических ресурсов и всего необходимого для развития энергетического сектора Индии, — сказал Путин. — Мы готовы продолжать обеспечивать бесперебойные поставки топлива для быстрорастущей индийской экономики».

Моди не упоминал непосредственно о нефти в своем заявлении, но сказал, что «энергетическая безопасность была прочным и важным столпом партнерства Индии и России».

Это был первый визит Путина в Индию после его вторжения в Украину, и была заметна попытка продемонстрировать, что отношения между двумя лидерами не были нарушены, отмечает издание.

Моди сделал необычный шаг, поприветствовав Путина прямо с самолета, и они тепло обнялись как старые друзья, прежде чем в четверг вечером вместе поужинали.

В своем заявлении Моди назвал партнерство Индии с Россией «путеводной звездой» и сказал, что «эти отношения, основанные на взаимном уважении и глубоком доверии, всегда выдерживали испытание временем».

В совместном заявлении, опубликованном после переговоров, оба лидера подчеркнули, «что в нынешней сложной, напряженной и неопределенной геополитической ситуации российско-индийские связи остаются устойчивыми к внешнему давлению».

До своего прибытия в Дели Путин пообещал расширить сотрудничество с Индией и Китаем, вопреки экономическим санкциям против России со стороны США и ЕС.

Пятничный двусторонний саммит привел к многочисленным соглашениям между двумя странами в области обороны и экономического сотрудничества. Две страны финализировали программу экономического сотрудничества до 2030 года, которая имеет целью удвоить объем торговли до 100 миллиардов долларов в год к 2030 году.

Два лидера также договорились изменить свои оборонные связи. Россия остается крупнейшим поставщиком оружия для Индии, хотя в последние годы этот показатель уменьшился, на фоне того, как Нью-Дели стремится к диверсификации.

Хотя прямого упоминания о приобретении Индией конкретных российских оборонных систем или истребителей Су-57 не было сделано, они договорились о совместном производстве передовых оборонных платформ, отмечает издание.

путин встретился с Моди в Индии: поблагодарил за внимание к мирным усилиям по войне рф против Украины и рассказал о переговорах с США

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

