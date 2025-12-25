В Грузии активист создал гигантский геоглиф, обращенный к Сенату США. Его оштрафовали
Мэрия грузинского муниципалитета Зугдиди оштрафовала активиста Росто Зарандия на 2 тыс. лари за надпись MEGOBARI Act. Он сделал его трактором на государственной земле, засеяв участок клевером.
Мэрия грузинского муниципалитета Зугдиди оштрафовала на 2 тыс. лари активиста Росто Зарандия за гигантскую надпись MEGOBARI Act, появившуюся в ноябре рядом с черноморским поселком Анаклия. Об этом свидетельствует протокол, который Зарандия предоставил СМИ, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Согласно документу, активист незаконно использовал государственный земельный участок в Диди Недзи. Сам Зарандия с решением не согласен и намерен обжаловать штраф.
Геоглиф длиной почти 400 метров обращен к Сенату США, который до сих пор не вынес финального решения по законопроекту MEGOBARI Act. Инициатива предусматривает жесткие санкции против властей Грузии за подрыв демократии или усиление сотрудничества с Тбилиси в случае изменения политического курса.
Издание отмечает, что надпись активист сделал трактором. Он рассказал, что специально выбрал участок неподалеку от Анаклии – места, где когда-то планировалось строить глубоководный порт с участием американских инвестиций. Свой перформанс Зарандия назвал "агроискусством", подчеркнув, что не нанес вреда ни окружающей среде, ни фермерам: параллельно с выведением надписи он засеял участок клевером.
