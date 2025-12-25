$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 22641 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 24395 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 27624 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 21039 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 18504 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14469 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 53660 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 70441 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33018 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
В Грузии активист создал гигантский геоглиф, обращенный к Сенату США. Его оштрафовали

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Мэрия грузинского муниципалитета Зугдиди оштрафовала активиста Росто Зарандия на 2 тыс. лари за надпись MEGOBARI Act. Он сделал его трактором на государственной земле, засеяв участок клевером.

В Грузии активист создал гигантский геоглиф, обращенный к Сенату США. Его оштрафовали

Мэрия грузинского муниципалитета Зугдиди оштрафовала на 2 тыс. лари активиста Росто Зарандия за гигантскую надпись MEGOBARI Act, появившуюся в ноябре рядом с черноморским поселком Анаклия. Об этом свидетельствует протокол, который Зарандия предоставил СМИ, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Согласно документу, активист незаконно использовал государственный земельный участок в Диди Недзи. Сам Зарандия с решением не согласен и намерен обжаловать штраф.

Геоглиф длиной почти 400 метров обращен к Сенату США, который до сих пор не вынес финального решения по законопроекту MEGOBARI Act. Инициатива предусматривает жесткие санкции против властей Грузии за подрыв демократии или усиление сотрудничества с Тбилиси в случае изменения политического курса.

Издание отмечает, что надпись активист сделал трактором. Он рассказал, что специально выбрал участок неподалеку от Анаклии – места, где когда-то планировалось строить глубоководный порт с участием американских инвестиций. Свой перформанс Зарандия назвал "агроискусством", подчеркнув, что не нанес вреда ни окружающей среде, ни фермерам: параллельно с выведением надписи он засеял участок клевером.

В США призывают расследовать сообщения СМИ о применении химоружия против протестующих в Грузии04.12.25, 15:52 • 2915 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Село
Санкции
Техника
Сенат Соединенных Штатов Америки
Тбилиси
Грузия