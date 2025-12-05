$42.180.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін пообіцяв Індії "безперебійні" поставки нафти на тлі несхвалення Трампом

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Володимир Путін заявив прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді про готовність Росії продовжувати безперебійні поставки нафти. Це сталося під час щорічного саміту в Нью-Делі, де лідери підтвердили стійкість своїх зв'язків до зовнішнього тиску.

путін пообіцяв Індії "безперебійні" поставки нафти на тлі несхвалення Трампом

глава кремля володимир путін заявив прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що росія готова продовжувати "безперебійні" поставки нафти до Індії, що сигналізує про зухвалу позицію, на тлі того, як два лідери зустрілися в Нью-Делі та підтвердили, що їхні зв'язки "стійкі до зовнішнього тиску", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Заява, зроблена в п'ятницю після щорічного саміту Індія-росія, схоже, була спрямована на західні країни, зокрема США, які намагалися чинити тиск на Нью-Делі, щоб воно скоротило свої зв'язки з москвою, зазначає видання.

Президент США Дональд Трамп у серпні запровадив додаткове 25%-не імпортне мито на Індію через купівлю нею дешевої російської нафти, стверджуючи, що це підриває санкції США та допомагає путіну фінансувати вторгнення в Україну.

Каральні мита були зустрінуті з гнівом у Нью-Делі та названі урядом Індії необґрунтованими та невиправданими. Відносини Індії з росією сягають десятиліть і вважаються одним із найважливіших оборонних та геополітичних союзів країни, пише видання.

У своїй заяві путін, як зазначає видання, чітко дав зрозуміти, що росія не має наміру відступати перед тиском США щодо її енергетичної співпраці з Індією.

"росія є надійним постачальником енергетичних ресурсів та всього необхідного для розвитку енергетичного сектору Індії, - сказав путін. - Ми готові продовжувати забезпечувати безперебійне постачання палива для швидкозростаючої індійської економіки".

Моді не згадував безпосередньо про нафту у своїй заяві, але сказав, що "енергетична безпека була міцним і важливим стовпом партнерства Індії та росії".

Це був перший візит путіна до Індії після його вторгнення в Україну, і була помітна спроба продемонструвати, що відносини між двома лідерами не були порушені, зазначає видання.

Моді зробив незвичайний крок, привітавши путіна прямо з літака, і вони тепло обійнялися як старі друзі, перш ніж у четвер увечері разом повечеряли.

У своїй заяві Моді назвав партнерство Індії з росією "провідною зіркою" та сказав, що "ці відносини, засновані на взаємній повазі та глибокій довірі, завжди витримували випробування часом".

У спільній заяві, опублікованій після переговорів, обидва лідери наголосили, "що в нинішній складній, напруженій та невизначеній геополітичній ситуації російсько-індійські зв'язки залишаються стійкими до зовнішнього тиску".

До свого прибуття до Делі путін пообіцяв розширити співпрацю з Індією та Китаєм, всупереч економічним санкціям проти росії з боку США та ЄС.

П'ятничний двосторонній саміт призвів до численних угод між двома країнами в галузі оборони та економічного співробітництва. Дві країни фіналізували програму економічного співробітництва до 2030 року, яка має на меті подвоїти обсяг торгівлі до 100 мільярдів доларів на рік до 2030 року.

Два лідери також домовилися змінити свої оборонні зв'язки. росія залишається найбільшим постачальником зброї для Індії, хоча в останні роки цей показник зменшився, на тлі того, як Нью-Делі прагне диверсифікації.

Хоча прямої згадки про придбання Індією конкретних російських оборонних систем або винищувачів Су-57 не було зроблено, вони домовилися про спільне виробництво передових оборонних платформ, зазначає видання.

путін зустрівся з Моді в Індії: подякував за увагу до мирних зусиль щодо війни рф проти України та розповів про переговори з США05.12.25, 09:49 • 3170 переглядiв

Юлія Шрамко

