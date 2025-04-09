В южноиндийском регионе Нилгирис экологи пытаются восстановить естественные леса, уничтоженные чайными плантациями. Промышленное
выращивание чая за 200 лет уничтожило 70% местных лесов и лугов.
Индекс качества воздуха в Дели достиг критической отметки 457, что привело к введению IV уровня ограничений. Власти закрывают
школы, запрещают строительство и ограничивают движение транспорта.
В столице Индии критически ухудшилось качество воздуха, превысив безопасные нормы ВОЗ в 25-30 раз. Власти призывают жителей
оставаться дома и ограничивают строительство из-за высокого уровня загрязнения PM 2.5.
За последние три десятилетия количество дней, когда температура в 20 крупнейших столицах мира достигает 35°C или выше, увеличилось
на 52%, что подвергает более 300 миллионов человек опасности экстремальной жары.
Индия зафиксировала рекордную температуру более 50 ° C. Больше всего пострадали перенаселенные мегаполисы. В государственных больницах информируют о количестве смертей.
Цены на нефть выросли на торгах в Азии на ожиданиях продолжения сокращения добычи странами ОПЕК+ и роста потребления топлива во
время пикового летнего сезона спроса.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с двухдневным визитом, чтобы обсудить с министром иностранных дел
д-ром Джайшанкаром экономические проекты, реконструкцию и двустороннее сотрудничество.
По данным следствия, российский командир Евген Дели организовал задержание и пытки местных жителей во время оккупации Кинбурнской
косы в Украине.