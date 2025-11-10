Взрыв автомобиля в столице Индии унес жизни восьми человек возле исторического памятника

Фото: Reuters

По меньшей мере восемь человек погибли и более 20 получили ранения в результате взрыва автомобиля возле исторического Красного форта в густонаселенном районе столицы Индии Дели, сообщил представитель полиции Санджай Тьяги. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Восемь человек погибли в результате взрыва – сказал Тьяги, уточнив, что точная причина инцидента в настоящее время расследуется.

По словам комиссара полиции Дели Сатиша Голчи, "Медленно движущееся транспортное средство остановилось на красный свет. В этом транспортном средстве произошел взрыв, и в результате взрыва также были повреждены соседние транспортные средства. Ситуация контролируется".

Фото: Reuters

Заместитель начальника пожарной службы сообщил, что по меньшей мере шесть транспортных средств и три авторикши загорелись, но пожарным удалось потушить пламя. Местные жители рассказывают о сильном звуке и дрожании окон.

Красный форт, известный как Лал-Кила, – исторический памятник XVII века и символ Индии, где ежегодно 15 августа премьер-министр обращается к нации с его валов.

ч. Взрыв на заводе в Миссисипи вызвал утечку токсичных химикатов: местных жителей призвали эвакуироваться (видео)