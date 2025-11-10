Вибух автомобіля у столиці Індії забрав життя восьми людей біля історичної пам'ятки
Київ • УНН
У столиці Індії, Делі, вибух автомобіля поблизу історичного Червоного форту призвів до загибелі восьми людей та поранення понад 20 осіб. Причина інциденту розслідується, пошкоджено шість транспортних засобів та три авторикші.
Щонайменше вісім людей загинули, а понад 20 отримали поранення внаслідок вибуху автомобіля поблизу історичного Червоного форту в густонаселеному районі столиці Індії Делі, повідомив речник поліції Санджай Тьягі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Вісім людей загинули внаслідок вибуху
За словами комісара поліції Делі Сатіша Голчі, "Повільно рухався транспортний засіб, зупинився на червоне світло. У цьому транспортному засобі стався вибух, і внаслідок вибуху також були пошкоджені сусідні транспортні засоби. Ситуація контролюється".
Заступник начальника пожежної служби повідомив, що щонайменше шість транспортних засобів та три авторикші загорілися, але пожежникам вдалося загасити полум’я. Місцеві жителі розповідають про сильний звук і тремтіння вікон.
Червоний форт, відомий як Лал-Кіла, – історичний пам’ятник XVII століття та символ Індії, де щороку 15 серпня прем’єр-міністр звертається до нації з його валів.
