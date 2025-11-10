$41.960.02
19:55 • 10669 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27079 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35279 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52724 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34051 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50592 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41580 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22961 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24865 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26295 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52712 перегляди
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41573 перегляди
Вибух автомобіля у столиці Індії забрав життя восьми людей біля історичної пам'ятки

Київ • УНН

 • 5568 перегляди

У столиці Індії, Делі, вибух автомобіля поблизу історичного Червоного форту призвів до загибелі восьми людей та поранення понад 20 осіб. Причина інциденту розслідується, пошкоджено шість транспортних засобів та три авторикші.

Вибух автомобіля у столиці Індії забрав життя восьми людей біля історичної пам'ятки
Фото: Reuters

Щонайменше вісім людей загинули, а понад 20 отримали поранення внаслідок вибуху автомобіля поблизу історичного Червоного форту в густонаселеному районі столиці Індії Делі, повідомив речник поліції Санджай Тьягі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вісім людей загинули внаслідок вибуху 

– сказав Тьягі, уточнивши, що точна причина інциденту наразі розслідується.

За словами комісара поліції Делі Сатіша Голчі, "Повільно рухався транспортний засіб, зупинився на червоне світло. У цьому транспортному засобі стався вибух, і внаслідок вибуху також були пошкоджені сусідні транспортні засоби. Ситуація контролюється".

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Заступник начальника пожежної служби повідомив, що щонайменше шість транспортних засобів та три авторикші загорілися, але пожежникам вдалося загасити полум’я. Місцеві жителі розповідають про сильний звук і тремтіння вікон.

Червоний форт, відомий як Лал-Кіла, – історичний пам’ятник XVII століття та символ Індії, де щороку 15 серпня прем’єр-міністр звертається до нації з його валів.

ч. Вибух на заводі в Міссісіпі спричинив витік токсичних хімікатів: місцевих жителів закликали евакуюватися (відео)

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Reuters
Делі
Індія