Индийские спецслужбы привлекают частные стартапы для развертывания спутников-охранников на орбите

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 марта, 20:04 • 9882 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 23279 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 34739 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 43757 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 29825 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 31699 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 56712 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80670 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67910 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69303 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
78%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита американским эсминцем4 марта, 17:51 • 5882 просмотра
Украина отправит экспертов на Ближний Восток, чтобы помочь странам защититься от "шахедов" - Зеленский4 марта, 18:08 • 5206 просмотра
путин рассматривает возможность прекратить поставки газа на европейский рынок "прямо сейчас" - росСМИ4 марта, 18:34 • 5496 просмотра
США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом4 марта, 18:45 • 6274 просмотра
В Белом доме заявили, что ввод американских войск в Иран не входит в планы "на данный момент"4 марта, 19:03 • 4980 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 24544 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 34737 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 43756 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 39465 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 38996 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Каролин Ливитт
Владимир Зеленский
Петер Сийярто
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 14695 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 29407 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 36163 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 43577 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 47422 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
FIFA (серия видеоигр)

Индийские спецслужбы привлекают частные стартапы для развертывания спутников-охранников на орбите

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Индия начала программу по привлечению космических стартапов для создания спутников-охранников, которые будут защищать национальные космические активы. Это ответ на инциденты во время конфликта с Пакистаном и приближение иностранного аппарата к индийскому спутнику.

Индийские спецслужбы привлекают частные стартапы для развертывания спутников-охранников на орбите

Правительство Индии запустило масштабную программу по привлечению космических стартапов к созданию специальных спутников-охранников, которые должны защищать национальные космические активы от внешних угроз. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На фоне обострения геополитической напряженности и пограничного конфликта с Пакистаном в 2025 году, Нью-Дели ускоряет разработку аппаратов, способных сопровождать и защищать стратегически важные спутники.

Устранение уязвимостей после конфликта с Пакистаном

Решение об усилении орбитальной безопасности стало ответом на инциденты во время прошлогоднего военного противостояния, когда Китай оказывал Пакистану активную спутниковую поддержку для наведения средств ПВО.

Индия отложила торговые переговоры с США из-за хаоса вокруг тарифной политики Трампа23.02.26, 03:19 • 5340 просмотров

В частности, в 2024 году было зафиксировано опасное приближение иностранного аппарата к индийскому разведывательному спутнику, что продемонстрировало незащищенность национальной космической инфраструктуры перед технологическими вызовами. Новые спутники-охранники должны стать частью системы Space Based Surveillance (SBS), обеспечивая мониторинг и противодействие враждебным маневрам в реальном времени.

Роль частного сектора в программе космического щита

К разработке оборонных технологий привлечены ведущие стартапы, в частности компания Digantara, специализирующаяся на ситуационной осведомленности в космосе, и консорциум Allied Orbits. Правительство планирует инвестировать значительные средства в эти разработки, чтобы впоследствии выкупить готовые технологии для государственного использования. Такая модель государственно-частного партнерства позволяет Индии быстрее внедрять инновации и уменьшать зависимость от иностранных данных, создавая надежный "космический щит" для своих картографических и мониторинговых систем.

Мы расширяем наши системы наземного наблюдения и ускоряем развертывание спутниковой группировки для обеспечения высокой точности данных и точного отслеживания в ключевых орбитальных режимах

– отмечают представители отрасли, подчеркивая важность контроля над околоземным пространством.

Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg20.02.26, 17:26 • 9511 просмотров

Степан Гафтко

Технологии
Кибератака
Техника
Государственный бюджет
Столкновения
Bloomberg L.P.
Дели
Индия
Китай
Пакистан