Индийские спецслужбы привлекают частные стартапы для развертывания спутников-охранников на орбите

Правительство Индии запустило масштабную программу по привлечению космических стартапов к созданию специальных спутников-охранников, которые должны защищать национальные космические активы от внешних угроз. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

На фоне обострения геополитической напряженности и пограничного конфликта с Пакистаном в 2025 году, Нью-Дели ускоряет разработку аппаратов, способных сопровождать и защищать стратегически важные спутники.

Решение об усилении орбитальной безопасности стало ответом на инциденты во время прошлогоднего военного противостояния, когда Китай оказывал Пакистану активную спутниковую поддержку для наведения средств ПВО.

В частности, в 2024 году было зафиксировано опасное приближение иностранного аппарата к индийскому разведывательному спутнику, что продемонстрировало незащищенность национальной космической инфраструктуры перед технологическими вызовами. Новые спутники-охранники должны стать частью системы Space Based Surveillance (SBS), обеспечивая мониторинг и противодействие враждебным маневрам в реальном времени.

К разработке оборонных технологий привлечены ведущие стартапы, в частности компания Digantara, специализирующаяся на ситуационной осведомленности в космосе, и консорциум Allied Orbits. Правительство планирует инвестировать значительные средства в эти разработки, чтобы впоследствии выкупить готовые технологии для государственного использования. Такая модель государственно-частного партнерства позволяет Индии быстрее внедрять инновации и уменьшать зависимость от иностранных данных, создавая надежный "космический щит" для своих картографических и мониторинговых систем.

Мы расширяем наши системы наземного наблюдения и ускоряем развертывание спутниковой группировки для обеспечения высокой точности данных и точного отслеживания в ключевых орбитальных режимах