Индия отложила торговые переговоры с США из-за хаоса вокруг тарифной политики Трампа

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:57 • 9082 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 17657 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 24844 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 32069 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 32974 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 45405 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 51446 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 41519 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 66710 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 71605 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
95%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число пострадавших от ночной атаки РФ на Киевскую область возросло до 17, четверо из них – дети22 февраля, 15:44 • 8686 просмотра
ЕС требует от США соблюдать торговое соглашение после блокировки пошлин Трампа22 февраля, 17:12 • 5122 просмотра
Королевский музыкальный колледж в Лондоне разместил упоминание о российском фестивале. Украинцы добились его удаления22 февраля, 17:39 • 5544 просмотра
В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки19:41 • 15460 просмотра
Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле21:44 • 5798 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 83216 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 92944 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 100888 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 112957 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 151039 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Александр Сырский
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Село
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 40696 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 42662 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 42830 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 33973 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 36473 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Золото

Индия отложила торговые переговоры с США из-за хаоса вокруг тарифной политики Трампа

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Индия приостановила торговые переговоры с США после того, как Верховный суд отменил предыдущие пошлины Трампа, что привело к введению 15% ставки. Это решение повлияло на соглашение о снижении тарифов на индийские товары и закупку продукции США.

Индия отложила торговые переговоры с США из-за хаоса вокруг тарифной политики Трампа

Нью-Дели официально приостановил отправку своей торговой делегации в Вашингтон, которая должна была финализировать ключевое экономическое соглашение между странами. Решение об отсрочке визита было принято после того, как Верховный суд США отменил предыдущие пошлины Трампа, что вынудило американского президента срочно ввести новую временную ставку в размере 15%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Запланированное соглашение предусматривало снижение американских штрафных тарифов на индийские товары с 25% до 18% в обмен на обязательство Индии закупить продукцию из США на сумму 500 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Однако после пятничного решения суда и субботнего объявления Трампа о введении максимально разрешенной законом пошлины в 15% на весь глобальный импорт, предыдущая архитектура договоренностей утратила актуальность.

Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного суда21.02.26, 02:13 • 17101 просмотр

Решение об отсрочке визита было принято после обсуждений между должностными лицами двух стран. Новая дата визита еще не определена

– сообщил источник в министерстве торговли Индии на условиях анонимности.

Министерство торговли Индии в настоящее время проводит детальный анализ юридических последствий этих изменений, поскольку новые условия могут сделать ранее согласованные льготы бессмысленными или технически невозможными для выполнения.

Политическое давление на правительство Моди и энергетический вопрос

Ситуация осложняется внутренним политическим давлением в Индии, где оппозиционная партия "Конгресс" призвала немедленно приостановить действие соглашения и пересмотреть его условия. Оппозиция ставит под сомнение целесообразность поспешных совместных заявлений премьер-министра Нарендры Моди до окончательного решения американского суда, особенно в части, касающейся закупки российской нефти и дальнейших санкционных рисков.

Несмотря на предыдущие заявления министра торговли Пиюша Гояла о возможном вступлении соглашения в силу уже в апреле, нынешняя пауза в переговорах ставит под угрозу поставки американских энергоносителей, самолетов и технологической продукции, которые должны были стать основой масштабного торгового обмена.

Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран21.02.26, 18:35 • 19349 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Техника
Энергетика
Reuters
Нью-Дели
Вашингтон
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Соединённые Штаты