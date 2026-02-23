Индия отложила торговые переговоры с США из-за хаоса вокруг тарифной политики Трампа

Нью-Дели официально приостановил отправку своей торговой делегации в Вашингтон, которая должна была финализировать ключевое экономическое соглашение между странами. Решение об отсрочке визита было принято после того, как Верховный суд США отменил предыдущие пошлины Трампа, что вынудило американского президента срочно ввести новую временную ставку в размере 15%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Запланированное соглашение предусматривало снижение американских штрафных тарифов на индийские товары с 25% до 18% в обмен на обязательство Индии закупить продукцию из США на сумму 500 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Однако после пятничного решения суда и субботнего объявления Трампа о введении максимально разрешенной законом пошлины в 15% на весь глобальный импорт, предыдущая архитектура договоренностей утратила актуальность.

Решение об отсрочке визита было принято после обсуждений между должностными лицами двух стран. Новая дата визита еще не определена – сообщил источник в министерстве торговли Индии на условиях анонимности.

Министерство торговли Индии в настоящее время проводит детальный анализ юридических последствий этих изменений, поскольку новые условия могут сделать ранее согласованные льготы бессмысленными или технически невозможными для выполнения.

Политическое давление на правительство Моди и энергетический вопрос

Ситуация осложняется внутренним политическим давлением в Индии, где оппозиционная партия "Конгресс" призвала немедленно приостановить действие соглашения и пересмотреть его условия. Оппозиция ставит под сомнение целесообразность поспешных совместных заявлений премьер-министра Нарендры Моди до окончательного решения американского суда, особенно в части, касающейся закупки российской нефти и дальнейших санкционных рисков.

Несмотря на предыдущие заявления министра торговли Пиюша Гояла о возможном вступлении соглашения в силу уже в апреле, нынешняя пауза в переговорах ставит под угрозу поставки американских энергоносителей, самолетов и технологической продукции, которые должны были стать основой масштабного торгового обмена.

