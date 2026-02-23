Індія відтермінувала торговельні переговори зі США через хаос навколо тарифної політики Трампа

Нью-Делі офіційно призупинило відправку своєї торгової делегації до Вашингтона, яка мала фіналізувати ключову економічну угоду між країнами. Рішення про відкладення візиту було прийнято після того, як Верховний суд США скасував попередні мита Трампа, що змусило американського президента терміново запровадити нову тимчасову ставку у розмірі 15%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Запланована угода передбачала зниження американських штрафних тарифів на індійські товари з 25% до 18% в обмін на зобов'язання Індії закупити продукцію зі США на суму 500 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років. Однак після п'ятничного рішення суду та суботнього оголошення Трампа про введення максимального дозволеного законом мита в 15% на весь глобальний імпорт, попередня архітектура домовленостей втратила актуальність.

Рішення про відтермінування візиту було прийнято після обговорень між посадовцями двох країн. Нової дати візиту ще не визначено – повідомило джерело в міністерстві торгівлі Індії на умовах анонімності.

Міністерство торгівлі Індії наразі проводить детальний аналіз юридичних наслідків цих змін, оскільки нові умови можуть зробити раніше погоджені пільги безглуздими або технічно неможливими для виконання.

Політичний тиск на уряд Моді та енергетичне питання

Ситуація ускладнюється внутрішнім політичним тиском в Індії, де опозиційна партія "Конгрес" закликала негайно призупинити дію угоди та переглянути її умови. Опозиція ставить під сумнів доцільність поспішних спільних заяв прем'єр-міністра Нарендри Моді до остаточного рішення американського суду, особливо в частині, що стосується закупівлі російської нафти та подальших санкційних ризиків.

Попри попередні заяви міністра торгівлі Піюша Гояла про можливе набуття угодою чинності вже у квітні, теперішня пауза у переговорах ставить під загрозу постачання американських енергоносіїв, літаків та технологічної продукції, які мали стати основою масштабного торговельного обміну.

