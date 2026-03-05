Індійські спецслужби залучають приватні стартапи для розгортання супутників-охоронців на орбіті

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 березня, 20:04 • 9910 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 23374 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 34816 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 43821 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 29856 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 31718 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 56723 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 80676 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67914 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69306 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
78%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем4 березня, 17:51 • 5882 перегляди
Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський4 березня, 18:08 • 5206 перегляди
путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ4 березня, 18:34 • 5496 перегляди
США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім4 березня, 18:45 • 6274 перегляди
У Білому домі заявили, що введення американських військ в Іран не входить у плани "на даний момент"4 березня, 19:03 • 4980 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 24590 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 34816 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 43822 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 39497 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 39029 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 14709 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 29435 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 36178 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 43591 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 47437 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
FIFA (серія відеоігор)

Індійські спецслужби залучають приватні стартапи для розгортання супутників-охоронців на орбіті

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Індія розпочала програму із залучення космічних стартапів для створення супутників-охоронців, що захищатимуть національні космічні активи. Це відповідь на інциденти під час конфлікту з Пакистаном та наближення іноземного апарата до індійського супутника.

Індійські спецслужби залучають приватні стартапи для розгортання супутників-охоронців на орбіті

Уряд Індії розпочав масштабну програму із залучення космічних стартапів до створення спеціальних супутників-охоронців, які мають захищати національні космічні активи від зовнішніх загроз. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На тлі загострення геополітичної напруженості та прикордонного конфлікту з Пакистаном у 2025 році, Нью-Делі прискорює розробку апаратів, здатних супроводжувати та захищати стратегічно важливі супутники.

Усунення вразливостей після конфлікту з Пакистаном

Рішення про посилення орбітальної безпеки стало відповіддю на інциденти під час торішнього військового протистояння, коли Китай надавав Пакистану активну супутникову підтримку для наведення засобів ППО.

Індія відтермінувала торговельні переговори зі США через хаос навколо тарифної політики Трампа23.02.26, 03:19 • 5340 переглядiв

Зокрема, у 2024 році було зафіксовано небезпечне наближення іноземного апарата до індійського розвідувального супутника, що продемонструвало незахищеність національної космічної інфраструктури перед технологічними викликами. Нові супутники-охоронці мають стати частиною системи Space Based Surveillance (SBS), забезпечуючи моніторинг та протидію ворожим маневрам у реальному часі.

Роль приватного сектору в програмі космічного щита

До розробки оборонних технологій залучені провідні стартапи, зокрема компанія Digantara, яка спеціалізується на ситуаційній обізнаності в космосі, та консорціум Allied Orbits. Уряд планує інвестувати значні кошти в ці розробки, щоб згодом викупити готові технології для державного використання. Така модель державно-приватного партнерства дозволяє Індії швидше впроваджувати інновації та зменшувати залежність від іноземних даних, створюючи надійний "космічний щит" для своїх картографічних та моніторингових систем.

Ми розширюємо наші системи наземного спостереження та прискорюємо розгортання супутникового угруповання для забезпечення високої точності даних і точного відстеження у ключових орбітальних режимах

– зазначають представники галузі, наголошуючи на важливості контролю над навколоземним простором.

Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg20.02.26, 17:26 • 9511 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Кібератака
Техніка
Державний бюджет
Сутички
Bloomberg
Делі
Індія
Китай
Пакистан