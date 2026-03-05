Індійські спецслужби залучають приватні стартапи для розгортання супутників-охоронців на орбіті

Уряд Індії розпочав масштабну програму із залучення космічних стартапів до створення спеціальних супутників-охоронців, які мають захищати національні космічні активи від зовнішніх загроз. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

На тлі загострення геополітичної напруженості та прикордонного конфлікту з Пакистаном у 2025 році, Нью-Делі прискорює розробку апаратів, здатних супроводжувати та захищати стратегічно важливі супутники.

Рішення про посилення орбітальної безпеки стало відповіддю на інциденти під час торішнього військового протистояння, коли Китай надавав Пакистану активну супутникову підтримку для наведення засобів ППО.

Зокрема, у 2024 році було зафіксовано небезпечне наближення іноземного апарата до індійського розвідувального супутника, що продемонструвало незахищеність національної космічної інфраструктури перед технологічними викликами. Нові супутники-охоронці мають стати частиною системи Space Based Surveillance (SBS), забезпечуючи моніторинг та протидію ворожим маневрам у реальному часі.

До розробки оборонних технологій залучені провідні стартапи, зокрема компанія Digantara, яка спеціалізується на ситуаційній обізнаності в космосі, та консорціум Allied Orbits. Уряд планує інвестувати значні кошти в ці розробки, щоб згодом викупити готові технології для державного використання. Така модель державно-приватного партнерства дозволяє Індії швидше впроваджувати інновації та зменшувати залежність від іноземних даних, створюючи надійний "космічний щит" для своїх картографічних та моніторингових систем.

Ми розширюємо наші системи наземного спостереження та прискорюємо розгортання супутникового угруповання для забезпечення високої точності даних і точного відстеження у ключових орбітальних режимах