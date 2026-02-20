Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg

Нафту з росії, від якої відмовилася Індія на тлі тиску США, скуповують китайські нафтопереробники. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Китайські нафтопереробні заводи скуповують російську нафту, якої Індія уникає, допомагаючи москві подолати падіння закупівель країною, яка зазвичай є її найбільшим покупцем барелів морського транспортування - пише видання.

Поставки російської сирої нафти до китайських портів зросли до 2,09 мільйона барелів на день за перші 18 днів лютого, свідчать дані відстеження суден. Збільшення - з 1,72 мільйона барелів на день за весь січень та 1,39 мільйона у грудні - більш ніж компенсувало падіння з Індії.

Зазначається, що здатність росії знаходити покупців для своєї нафти є життєво важливою для кремля, оскільки війна в Україні наближається до чотирирічної позначки, а також є ознаки тиску на темпи видобутку та буріння. Водночас США тиснуть на індійські нафтопереробні заводи, щоб вони припинили закупівлі сирої нафти з москви.

Імпорт російської нафти до Індії в останні місяці залишався на рівні близько 1,2 мільйона барелів на день, що менше ніж 1,78 мільйона у листопаді, і приблизно на 40% нижче нещодавнього піку, зафіксованого в червні минулого року.

Згідно з даними відстеження, у грудні обсяги відвантаження сирої нафти марки Urals для Китаю зросли до 600 000 барелів на день. Це найвищий показник за період з 2018 року. З огляду на те, що понад 20 вантажів ще не розвантажено, і приблизно половина з них досі немає кінцевого пункту призначення, ця цифра може зрости.

Нагадаємо

Індія цього місяця імпортуватиме найбільшу кількість сирої нафти з Саудівської Аравії за понад шість років, оскільки Південноазійська країна стикається з тривалим тиском США щодо зменшення закупівель російських нафтопродуктів.