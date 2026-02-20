$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 1622 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 5102 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 9118 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 11552 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 23486 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 11622 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 18939 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49464 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82076 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51357 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Китайські нафтопереробники активно скуповують російську нафту, замінюючи Індію як основного покупця. Поставки російської сирої нафти до Китаю зросли до 2,09 мільйона барелів на день у лютому.

Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg

Нафту з росії, від якої відмовилася Індія на тлі тиску США, скуповують китайські нафтопереробники. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Китайські нафтопереробні заводи скуповують російську нафту, якої Індія уникає, допомагаючи москві подолати падіння закупівель країною, яка зазвичай є її найбільшим покупцем барелів морського транспортування

- пише видання.

Поставки російської сирої нафти до китайських портів зросли до 2,09 мільйона барелів на день за перші 18 днів лютого, свідчать дані відстеження суден. Збільшення - з 1,72 мільйона барелів на день за весь січень та 1,39 мільйона у грудні - більш ніж компенсувало падіння з Індії.

Зазначається, що здатність росії знаходити покупців для своєї нафти є життєво важливою для кремля, оскільки війна в Україні наближається до чотирирічної позначки, а також є ознаки тиску на темпи видобутку та буріння. Водночас США тиснуть на індійські нафтопереробні заводи, щоб вони припинили закупівлі сирої нафти з москви.

Імпорт російської нафти до Індії в останні місяці залишався на рівні близько 1,2 мільйона барелів на день, що менше ніж 1,78 мільйона у листопаді, і приблизно на 40% нижче нещодавнього піку, зафіксованого в червні минулого року.

Згідно з даними відстеження, у грудні обсяги відвантаження сирої нафти марки Urals для Китаю зросли до 600 000 барелів на день. Це найвищий показник за період з 2018 року. З огляду на те, що понад 20 вантажів ще не розвантажено, і приблизно половина з них досі немає кінцевого пункту призначення, ця цифра може зрости.

Нагадаємо

Індія цього місяця імпортуватиме найбільшу кількість сирої нафти з Саудівської Аравії за понад шість років, оскільки Південноазійська країна стикається з тривалим тиском США щодо зменшення закупівель російських нафтопродуктів. 

Павло Башинський

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
Індія
Саудівська Аравія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна