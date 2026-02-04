Индия диверсифицирует свои источники энергии в рамках стратегии на фоне изменений в мировой ситуации и обеспечит энергетическую безопасность своих граждан, заявил в среду министр торговли страны Пиюш Гоял, через несколько дней после того, как США заявили, что Нью-Дели прекратит закупки российской нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о торговом соглашении с Индией, которое снизило пошлины на индийские товары с 50% до 18% в обмен на прекращение Индией закупок российской нефти и снижение торговых барьеров.

Трамп заявил, что Индия взамен будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы. Однако кремль во вторник заявил, что не слышал никаких заявлений от Индии о прекращении закупок российской нефти.

В своем первом заявлении парламенту относительно торгового соглашения Гоял не упоминал о переводе закупок энергии из какой-либо страны.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы не получили от правительства приказа прекратить закупку российской нефти, и им понадобится период для прекращения, чтобы завершить закупки, которые уже идут, сообщает Reuters.

Гоял добавил, что в соглашении с США Индия успешно защитила такие чувствительные секторы, как сельское хозяйство и молочная промышленность.

Законодатели от ключевой оппозиционной партии Индии, Congress, поставили под сомнение отсутствие деталей соглашения и обратились за разъяснениями относительно объема доступа к фермерским хозяйствам, предлагаемого Вашингтону.

