Индия анонсировала диверсификацию поставок после соглашения с США по импорту российской нефти
Киев • УНН
Индия диверсифицирует свои источники энергии для обеспечения энергетической безопасности, заявил министр торговли Пиюш Гоял. Это происходит после того, как США заявили, что Нью-Дели прекратит закупки российской нефти.
Индия диверсифицирует свои источники энергии в рамках стратегии на фоне изменений в мировой ситуации и обеспечит энергетическую безопасность своих граждан, заявил в среду министр торговли страны Пиюш Гоял, через несколько дней после того, как США заявили, что Нью-Дели прекратит закупки российской нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о торговом соглашении с Индией, которое снизило пошлины на индийские товары с 50% до 18% в обмен на прекращение Индией закупок российской нефти и снижение торговых барьеров.
Трамп заявил, что Индия взамен будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы. Однако кремль во вторник заявил, что не слышал никаких заявлений от Индии о прекращении закупок российской нефти.
В своем первом заявлении парламенту относительно торгового соглашения Гоял не упоминал о переводе закупок энергии из какой-либо страны.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы не получили от правительства приказа прекратить закупку российской нефти, и им понадобится период для прекращения, чтобы завершить закупки, которые уже идут, сообщает Reuters.
Гоял добавил, что в соглашении с США Индия успешно защитила такие чувствительные секторы, как сельское хозяйство и молочная промышленность.
Законодатели от ключевой оппозиционной партии Индии, Congress, поставили под сомнение отсутствие деталей соглашения и обратились за разъяснениями относительно объема доступа к фермерским хозяйствам, предлагаемого Вашингтону.
