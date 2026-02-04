Индия анонсировала диверсификацию поставок после соглашения с США по импорту российской нефти

$43.190.22
50.950.04
ukenru
07:36 • 4304 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 22066 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 39534 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 34212 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 34667 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 32317 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20471 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28569 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 34372 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 18181 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto04:32 • 3942 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"05:00 • 5450 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 19467 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo06:41 • 4982 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 23638 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 40233 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 42122 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 80940 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 89563 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 71219 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Сергей Лысак
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Одесса
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 17863 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 18208 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 21304 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 28174 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 38657 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Дипломатка

Индия анонсировала диверсификацию поставок после соглашения с США по импорту российской нефти

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Индия диверсифицирует свои источники энергии для обеспечения энергетической безопасности, заявил министр торговли Пиюш Гоял. Это происходит после того, как США заявили, что Нью-Дели прекратит закупки российской нефти.

Индия анонсировала диверсификацию поставок после соглашения с США по импорту российской нефти

Индия диверсифицирует свои источники энергии в рамках стратегии на фоне изменений в мировой ситуации и обеспечит энергетическую безопасность своих граждан, заявил в среду министр торговли страны Пиюш Гоял, через несколько дней после того, как США заявили, что Нью-Дели прекратит закупки российской нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о торговом соглашении с Индией, которое снизило пошлины на индийские товары с 50% до 18% в обмен на прекращение Индией закупок российской нефти и снижение торговых барьеров.

США после заявления Трампа отменят для Индии пошлину в 25% из-за закупок российской нефти - Reuters03.02.26, 08:47 • 3990 просмотров

Трамп заявил, что Индия взамен будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы. Однако кремль во вторник заявил, что не слышал никаких заявлений от Индии о прекращении закупок российской нефти.

В своем первом заявлении парламенту относительно торгового соглашения Гоял не упоминал о переводе закупок энергии из какой-либо страны.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы не получили от правительства приказа прекратить закупку российской нефти, и им понадобится период для прекращения, чтобы завершить закупки, которые уже идут, сообщает Reuters.

Гоял добавил, что в соглашении с США Индия успешно защитила такие чувствительные секторы, как сельское хозяйство и молочная промышленность.

Законодатели от ключевой оппозиционной партии Индии, Congress, поставили под сомнение отсутствие деталей соглашения и обратились за разъяснениями относительно объема доступа к фермерским хозяйствам, предлагаемого Вашингтону.

Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть и увеличит закупки из США02.02.26, 19:43 • 3730 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Венесуэла
Дели
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты