Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицы
2 февраля, 23:51 • 18574 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 28847 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 22135 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 32089 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 21279 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 14908 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 12938 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 26307 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 27504 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
США после заявления Трампа отменят для Индии пошлину в 25% из-за закупок российской нефти - Reuters

Киев • УНН

 • 10 просмотра

США отменяют 25% штрафную пошлину на импорт из Индии. Это произошло после соглашения, по которому Индия снижает закупки российской нефти.

США после заявления Трампа отменят для Индии пошлину в 25% из-за закупок российской нефти - Reuters

США отменяют штрафную пошлину в размере 25% на весь импорт из Индии из-за закупок российской нефти, которая была наложена на 25% «взаимную» таможенную ставку, со ссылкой на чиновника Белого дома сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о торговой сделке с Индией, которая снижает пошлины США на индийские товары с 50% до 18% в обмен на прекращение Индией закупок российской нефти и снижение торговых барьеров.

Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть и увеличит закупки из США02.02.26, 19:43 • 3068 просмотров

Трамп объявил о сделке в социальных сетях после разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отметив, что Индия теперь будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.

Акции крупных индийских компаний, котирующихся на американской бирже, выросли после этой новости. Акции ИТ-консалтинговой фирмы Infosys закрылись с 4,3% роста, консалтинговой Wipro – на 6,8%, HDFC Bank – на 4,4%, а биржевой фонд iShares MSCI India – на 3%.

Заявление Трампа усилило позитивные настроения в отношении производителей полупроводников и искусственного интеллекта, подняв основные индексы в положительную зону в течение дня.

В сообщении Трампа было мало деталей, в частности о дате начала действия более низких таможенных ставок, дедлайна для Индии прекратить закупку российской нефти, сокращения торговых барьеров и о том, какие американские товары Индия обязалась покупать.

Дополнение

В прошлом августе Трамп удвоил пошлины на импорт из Индии до 50%, чтобы заставить Нью-Дели прекратить покупать российскую нефть, а в начале этого месяца заявил, что ставка может снова вырасти, если Индия не ограничит свои закупки.

Закупка венесуэльской нефти поможет заменить часть российской нефти, которую покупает Индия, третий по величине импортер нефти в мире, пишет издание.

Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая около 90% своих потребностей, а импорт более дешевой российской нефти помог снизить ее импортные расходы после вторжения РФ в Украину в 2022 году, а западные страны ввели санкции на ее экспорт энергоносителей.

Недавно Индия начала замедлять свои закупки из России. В январе они составляли около 1,2 миллиона баррелей в день, и, по прогнозам, снизятся примерно до 1 миллиона баррелей в сутки в феврале и 800 000 баррелей в сутки в марте, согласно сообщению Reuters.

Юлия Шрамко

