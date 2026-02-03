США после заявления Трампа отменят для Индии пошлину в 25% из-за закупок российской нефти - Reuters

США отменяют штрафную пошлину в размере 25% на весь импорт из Индии из-за закупок российской нефти, которая была наложена на 25% «взаимную» таможенную ставку, со ссылкой на чиновника Белого дома сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о торговой сделке с Индией, которая снижает пошлины США на индийские товары с 50% до 18% в обмен на прекращение Индией закупок российской нефти и снижение торговых барьеров.

Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть и увеличит закупки из США

Трамп объявил о сделке в социальных сетях после разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отметив, что Индия теперь будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.

Акции крупных индийских компаний, котирующихся на американской бирже, выросли после этой новости. Акции ИТ-консалтинговой фирмы Infosys закрылись с 4,3% роста, консалтинговой Wipro – на 6,8%, HDFC Bank – на 4,4%, а биржевой фонд iShares MSCI India – на 3%.

Заявление Трампа усилило позитивные настроения в отношении производителей полупроводников и искусственного интеллекта, подняв основные индексы в положительную зону в течение дня.

В сообщении Трампа было мало деталей, в частности о дате начала действия более низких таможенных ставок, дедлайна для Индии прекратить закупку российской нефти, сокращения торговых барьеров и о том, какие американские товары Индия обязалась покупать.

Дополнение

В прошлом августе Трамп удвоил пошлины на импорт из Индии до 50%, чтобы заставить Нью-Дели прекратить покупать российскую нефть, а в начале этого месяца заявил, что ставка может снова вырасти, если Индия не ограничит свои закупки.

Закупка венесуэльской нефти поможет заменить часть российской нефти, которую покупает Индия, третий по величине импортер нефти в мире, пишет издание.

Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая около 90% своих потребностей, а импорт более дешевой российской нефти помог снизить ее импортные расходы после вторжения РФ в Украину в 2022 году, а западные страны ввели санкции на ее экспорт энергоносителей.

Недавно Индия начала замедлять свои закупки из России. В январе они составляли около 1,2 миллиона баррелей в день, и, по прогнозам, снизятся примерно до 1 миллиона баррелей в сутки в феврале и 800 000 баррелей в сутки в марте, согласно сообщению Reuters.