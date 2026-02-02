Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть и увеличит закупки из США

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он согласовал торговое соглашение с Индией, а Индия также согласилась прекратить закупки российской нефти и покупать больше энергоносителей у США, а возможно, и у Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и, по его просьбе, немедленно, мы договорились о торговом соглашении между США и Индией, по которому США установят сниженную взаимную пошлину, уменьшив ее с 25% до 18% - написал Трамп в социальных сетях после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трамп также добавил, что Моди также обязался закупить продукции США на более чем 500 миллиардов долларов в сферах энергетики, технологий, сельского хозяйства и других отраслях.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия сможет импортировать нефть из Венесуэлы. Этот шаг должен заместить часть импорта российской нефти.