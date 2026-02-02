Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть и увеличит закупки из США

$42.810.04
51.020.22
ukenru
16:56 • 1698 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 10229 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 19765 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 33497 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 58231 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 74184 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 51011 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 50434 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 36322 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 52713 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
74%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 26171 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 40545 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву2 февраля, 11:38 • 17660 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 14802 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 11569 просмотра
публикации
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 1242 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит15:28 • 10211 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 40593 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 26188 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 84069 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Закарпатская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 1460 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 2200 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo15:14 • 3642 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 4504 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 7278 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
The New York Times

Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть и увеличит закупки из США

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Дональд Трамп заявил о согласовании торгового соглашения с Индией. Индия согласилась прекратить закупку российской нефти и покупать больше энергоносителей у США.

Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть и увеличит закупки из США

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он согласовал торговое соглашение с Индией, а Индия также согласилась прекратить закупки российской нефти и покупать больше энергоносителей у США, а возможно, и у Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и, по его просьбе, немедленно, мы договорились о торговом соглашении между США и Индией, по которому США установят сниженную взаимную пошлину, уменьшив ее с 25% до 18%

- написал Трамп в социальных сетях после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трамп также добавил, что Моди также обязался закупить продукции США на более чем 500 миллиардов долларов в сферах энергетики, технологий, сельского хозяйства и других отраслях.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия сможет импортировать нефть из Венесуэлы. Этот шаг должен заместить часть импорта российской нефти.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Социальная сеть
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди