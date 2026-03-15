В Украину идет похолодание с осадками и снижением температуры до +5 градусов
Киев • УНН
Со среды в Украине ожидаются периодические осадки и снижение дневной температуры до +5+10 градусов. В понедельник еще будет солнечно, в Киеве до +12 градусов.
В начале следующей недели погода в Украине будет свежей. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Температура воздуха постепенно снизится и составит в дневные часы +5+10 градусов. Со среды появятся осадки. Периодические. Завтра, 16 марта, еще побудет теплая погода, ожидается днем +9+13 градусов. И главное - солнечно
В понедельник в Киеве также без осадков, +10+12 градусов.
Синоптики прогнозировали в воскресенье, 15 марта, на большей части территории Украины небольшую облачность.