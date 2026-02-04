$43.190.22
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 21140 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 38450 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 33468 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 34115 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 31991 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20255 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28465 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 34286 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 18134 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
Індія анонсувала диверсифікацію поставок після угоди зі США щодо імпорту російської нафти

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Індія диверсифікує свої джерела енергії для забезпечення енергетичної безпеки, заявив міністр торгівлі Піюш Гоял. Це відбувається після того, як США заявили, що Нью-Делі припинить закупівлі російської нафти.

Індія анонсувала диверсифікацію поставок після угоди зі США щодо імпорту російської нафти

Індія диверсифікує свої джерела енергії у межах стратегії на тлі змін у світовій ситуації та забезпечить енергетичну безпеку своїх громадян, заявив у середу міністр торгівлі країни Піюш Гоял, через кілька днів після того, як США заявили, що Нью-Делі припинить закупівлі російської нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосив про торговельну угоду з Індією, яка знизила мита на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти та зниження торговельних бар'єрів.

США після заяви Трампа скасують для Індії мито у 25% через закупівлі російської нафти - Reuters03.02.26, 08:47 • 3988 переглядiв

Трамп заявив, що Індія натомість купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуелі. Однак кремль у вівторок заявив, що не чув жодних заяв від Індії щодо припинення закупівель російської нафти.

У своїй першій заяві парламенту щодо торговельної угоди Гоял не згадував про переведення закупівель енергії з будь-якої країни.

Індійські нафтопереробні заводи не отримали від уряду наказу припинити закупівлю російської нафти, і їм знадобиться період для припинення, щоб завершити закупівлі, які вже тривають, повідомляє Reuters.

Гоял додав, що в угоді зі США Індія успішно захистила такі чутливі сектори, як сільське господарство та молочна промисловість.

Законодавці від ключової опозиційної партії Індії, Congress, поставили під сумнів відсутність деталей угоди та звернулися за роз'ясненнями щодо обсягу доступу до фермерських господарств, що пропонується Вашингтону.

Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США02.02.26, 19:43 • 3730 переглядiв

Юлія Шрамко

