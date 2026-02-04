Індія анонсувала диверсифікацію поставок після угоди зі США щодо імпорту російської нафти

Індія диверсифікує свої джерела енергії у межах стратегії на тлі змін у світовій ситуації та забезпечить енергетичну безпеку своїх громадян, заявив у середу міністр торгівлі країни Піюш Гоял, через кілька днів після того, як США заявили, що Нью-Делі припинить закупівлі російської нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосив про торговельну угоду з Індією, яка знизила мита на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти та зниження торговельних бар'єрів.

США після заяви Трампа скасують для Індії мито у 25% через закупівлі російської нафти - Reuters

Трамп заявив, що Індія натомість купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуелі. Однак кремль у вівторок заявив, що не чув жодних заяв від Індії щодо припинення закупівель російської нафти.

У своїй першій заяві парламенту щодо торговельної угоди Гоял не згадував про переведення закупівель енергії з будь-якої країни.

Індійські нафтопереробні заводи не отримали від уряду наказу припинити закупівлю російської нафти, і їм знадобиться період для припинення, щоб завершити закупівлі, які вже тривають, повідомляє Reuters.

Гоял додав, що в угоді зі США Індія успішно захистила такі чутливі сектори, як сільське господарство та молочна промисловість.

Законодавці від ключової опозиційної партії Індії, Congress, поставили під сумнів відсутність деталей угоди та звернулися за роз'ясненнями щодо обсягу доступу до фермерських господарств, що пропонується Вашингтону.

Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США