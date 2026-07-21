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Financial Times

Индия вызвала российского дипломата из-за гибели четырёх своих моряков в результате атаки на судно у берегов Украины

Киев • УНН

 • 1924 просмотра

Индия вызвала российского дипломата, осудив атаку на судно MV Golden Leo, в результате которой погибли четверо индийских моряков. Нью-Дели подчеркнул недопустимость ударов по гражданскому судоходству.

Индия вызвала российского дипломата из-за гибели четырёх своих моряков в результате атаки на судно у берегов Украины

Индия вызвала старшего российского дипломата, чтобы выразить "однозначное осуждение" российской атаки на торговое судно у побережья Украины, в результате которой погибли 10 человек, в том числе четверо индийских членов экипажа. Об этом сообщает Hindustan Times, пишет УНН.

Детали

В понедельник Индия осудила нападение на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау.

Поверенного в делах России Владимира Ладанова вызвали в Министерство иностранных дел Индии в присутствии представителей СМИ — телевизионные съемочные группы фиксировали его прибытие утром во вторник. Это был первый случай гибели индийских моряков в результате войны России против Украины. Ладанова вызвали, поскольку посол России находился за пределами Нью-Дели.

Индия выразила серьезную обеспокоенность и однозначно осудила атаку на торговое судно MV Golden Leo 19 июля 2026 года, которая привела к трагической гибели четырех граждан Индии

- говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Индии.

Индийская сторона подчеркнула Ладанову, что "такие атаки подрывают безопасность, защиту и стабильность международной морской торговли".

Поверенного в делах России попросили передать российским властям, что Индия выражает "глубокую обеспокоенность" из-за ударов по гражданскому судоходству и гибели невинных людей. В заявлении отмечено, что такие действия неприемлемы и должны быть прекращены.

Дополнение

В понедельник Индия осудила российскую атаку на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау в Черном море и в очередной раз призвала прекратить нападения на гражданские суда во время конфликтов.

За последние недели более шести индийских моряков также погибли в результате атак Ирана и США на торговые суда в Ормузском проливе. Из-за этого Нью-Дели вызвал иранских и американских дипломатов, чтобы выразить официальные протесты из-за гибели граждан.

MV Golden Leo — сухогрузное судно — было атаковано вечером в воскресенье при выходе из порта Одессы. Воздушные силы Украины сообщили, что судно было поражено российскими крылатыми ракетами, которые вызвали пожар. На борту находились 17 членов экипажа, среди которых пятеро граждан Индии.

Четверо индийских моряков погибли, а один находился в больнице в критическом состоянии, сообщило Министерство иностранных дел Индии в понедельник. Украинская администрация морских портов заявила, что среди погибших были девять членов экипажа Golden Leo и украинский лоцман из порта.

Одесский регион и последний морской коридор Украины для экспорта находятся под постоянными атаками в последние недели, поскольку Россия усилила свое наступление. Среди этих атак были и удары по иностранным грузовым судам, которые перевозят грузы вдоль побережья Румынии и Болгарии до Турции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в понедельник, что России "все равно", гибнут ли украинцы или граждане других стран. Он отметил, что эта атака не была единичным случаем, поскольку Россия также атаковала другое судно под флагом Антигуа и Барбуды в Черном море, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.

Тела всех 10 погибших моряков найдены после атаки рф на судно с зерном под Одессой - ОВА20.07.26, 16:07 • 10862 просмотра

Ольга Розгон

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