Тела всех 10 погибших моряков найдены после атаки рф на судно с зерном под Одессой - ОВА
Киев • УНН
В ходе поисковой операции обнаружены тела всех 10 погибших членов экипажа торгового судна, атакованного россиянами. Восьмерых моряков удалось эвакуировать сразу после удара.
В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела всех 10 погибших - лоцмана и членов экипажа гражданского торгового судна, которое вчера атаковали россияне неподалеку от Одессы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
По словам главы Одесской ОВА, тела доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Еще восьмерых членов экипажа удалось эвакуировать на берег сразу после атаки.
Это страшная цена, которую Украина и мир платят за мирный экспорт. Люди просто выполняли свою обычную работу, перевозили кукурузу, и никоим образом не представляли угрозы для врага. Но для агрессора нет разницы между военным объектом и мирными людьми. И этот подлый удар - очередное тому подтверждение
Удар рф по судну возле Одессы унес жизни 10 человек - АМПУ20.07.26, 09:17 • 39655 просмотров
Напомним
Ранее Премьер Сергей Корецкий сообщал об атаке рф на иностранное судно и анонсировал решения, которые усилят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от российских атак.