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The Washington Post
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Удар рф по судну возле Одессы унес жизни 10 человек - АМПУ

Киев • УНН

 • 25535 просмотра

россия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау возле Одессы. Погибли 10 человек, среди них украинский лоцман.

Удар рф по судну возле Одессы унес жизни 10 человек - АМПУ
Фото: t.me/Koretskyi_official

Число погибших в результате удара рф по иностранному судну вблизи Одессы увеличилось до 10, сообщили в АМПУ в понедельник в соцсетях, пишет УНН

Подробности

"россия продолжает целенаправленный террор против гражданского судоходства и портовой инфраструктуры Украины. Вчера вблизи Одессы враг нанес удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау, которое после загрузки кукурузой выходило из украинского порта", - говорится в сообщении.

Как указано, на борту находились 17 членов экипажа - граждане Сирии и Индии, а также лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Поисково-спасательная операция длилась всю ночь. Пожар на судне локализован. Удалось спасти и доставить на берег 8 членов экипажа. К сожалению, 10 человек, среди которых лоцман ГП "АМПУ", погибли

- сообщили в АМПУ.

Напомним 

Ранее Премьер Сергей Корецкий сообщал об атаке рф на иностранное судно и анонсировал решения, которые усилят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от российских атак.

Юлия Шрамко

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