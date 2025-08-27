$41.400.03
Пошлины Трампа ударили по доходам Индии от российской нефти

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Введенные Дональдом Трампом 50-процентные пошлины на индийские товары могут сократить экспорт Индии на 37 млрд долларов, нивелируя миллиарды долларов, сэкономленные на российской нефти. Это решение будет иметь долгосрочные последствия для экономики Индии и политического положения премьер-министра Моди.

Пошлины Трампа ударили по доходам Индии от российской нефти

Доходы Индии от российской нефти сведены на нет из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

После полномасштабного российского вторжения в Украину Индия сэкономила миллиарды долларов. Это удалось сделать из-за наращивания импорта российской нефти по сниженным ценам.

Согласно подсчетам аналитиков, Индия сэкономила по меньшей мере 17 миллиардов долларов. По данным аналитического центра Global Trade Research Initiative (GTRI), решение Трампа ввести дополнительные 50-процентные пошлины на индийские товары может сократить экспорт более чем на 40%, или почти на 37 млрд долларов, только за апрель-март этого финансового года.

Эксперты считают, что последствия решения американского лидера будут иметь долгосрочные последствия, а также пагубно скажутся на политическом положении премьер-министра страны Нарендры Моди, поскольку под угрозой окажутся тысячи рабочих мест.

россия нужна Индии из-за поставок военной техники, дешевой нефти, геополитической поддержки на континентальном пространстве и политической поддержки по деликатным вопросам. Это делает россию бесценным партнером

- пояснил основатель Делийского совета по стратегическим и оборонным исследованиям Хэпимон Джейкоб.

Однако, как отметил он, США все еще остаются важнейшим стратегическим партнером Индии, несмотря на разногласия между Дели и Вашингтоном при Трампе.

Источники в индийском правительстве сообщили журналистам, что Нью-Дели хочет восстановить отношения с Вашингтоном и открыт для увеличения закупок американских энергоносителей, но не готов полностью отказаться от российской нефти.

Напомним

Президент США Дональд Трамп ввел высокие 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за закупки страной российской нефти и оружия. Это заставило индийское правительство принять экстренные меры.

Как выяснилось, из-за решения Трампа и ударов по российским нефтепроводам экспорт российской нефти резко сократился - на 320 000 баррелей в сутки за неделю.

Евгений Устименко

