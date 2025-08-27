$41.400.03
Експорт російської нафти падає на тлі ударів дронів і мит Трампа - Bloomberg

Київ • УНН

 • 918 перегляди

Поставки російської нафти скоротилися на 320 тис. барелів на добу за тиждень до 24 серпня через ураження інфраструктури та подвоєння мит США на індійські товари. Обсяги експорту до Індії впали на понад 500 тис. барелів на добу за останні два місяці.

Експорт російської нафти падає на тлі ударів дронів і мит Трампа - Bloomberg

Експорт російської нафти скоротився на тлі ураження дронами російських експортних нафтопроводів і подвоєння мит США на товари, що імпортуються з Індії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Bloomberg, постачання нафти з російських портів скоротилися на 320 000 барелів на добу за тиждень, що закінчився 24 серпня. Постачання впали до чотиритижневого мінімуму в 2,72 млн барелів на добу через скорочення відвантаження в балтійському порту усть-луга. Внаслідок зниження середні значення поставок за чотири тижні практично не змінилися: середній обсяг морських перевезень становив 3,06 млн барелів на добу, пише видання.

Як вказано, це відбувається на тлі уражень російської нафтової інфраструктури, включно з великою насосною станцією експортної трубопровідної мережі країни та кількох нафтопереробних заводів.

Як вказано, насосна станція "Унеча" трубопровідної системи "Дружба" неподалік кордону росії з білоруссю двічі зазнавала уражень за останні два тижні. Це, як вказано, "зупинило постачання нафти трубопроводом до Угорщини та Словаччини і, мабуть, утруднило відвантаження з порту усть-луга на російському узбережжі Балтійського моря".

Наявність резервуарів у порту означає, що будь-яка зупинка поставок може призвести до негайного падіння обсягів відвантажень, зазначає видання. Минулого тижня в усть-лузі, як вказано, було завантажено всього два танкери, що менше, ніж чотири за попередні сім днів і шість за тиждень, що закінчився 10 серпня, згідно з даними відстеження та звітами про судноплавство.

Нещодавні ураження на Волгоградському та Новошахтинському НПЗ, як зазначається, "сприяли зниженню обсягів переробки російської нафти приблизно на 700 000 барелів на добу третього тижня серпня порівняно із середнім показником за останній тиждень липня". 

Окрім того, рішення президента США Дональда Трампа подвоїти імпортне мито США на товари з Індії до 50%, введені у зв'язку із закупівлями російської нафти Нью-Делі, мабуть, негативно позначається на поставках російської нафти москвою в цю південноазіатську країну, хоча незрозуміло, як довго ця тенденція збережеться, пише видання.

США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари: як відреагували у Делі27.08.25, 10:15 • 2676 переглядiв

Обсяги поставок до Індії скоротилися більш ніж на 500 000 барелів на добу за останні два місяці, і навіть якщо всі танкери без підтвердженого призначення зрештою розвантажаться в індійських портах, потоки все одно скоротяться на 300 000 барелів на добу, або на 17%, зазначає видання.

Підвищення мит ще може бути скасовано або призупинено, але нафтопереробні заводи планують скоротити закупівлі російської нафти найближчими тижнями, що є скромною поступкою тиску Вашингтона, але також сигналом того, що Нью-Делі не планує розривати відносини з москвою. Тим не менш, росія вважає, що знижки, які вона пропонує індійським нафтопереробним заводам, є досить великими, щоб вони продовжували купувати її нафту.

Індія скоротить закупівлі російської нафти напередодні підвищення мит США, але це скромна поступка - Bloomberg26.08.25, 11:49 • 3062 перегляди

Президент США неодноразово заявляв, що посилить санкції проти москви, якщо їй не вдасться домовитися про припинення вогню в Україні, востаннє в п'ятницю, але але погрози поки що ні до чого не призвели, пише видання.

Нещодавня зустріч Трампа з главою кремля володимиром путіним на Алясці показала, що російський лідер мало чим поступився, але домігся чергового відстрочення виконання погрози запровадження додаткових мит США щодо Китаю. Китайські нафтопереробні заводи активізували закупівлю товарів із знижкою, від яких відмовилася Індія.

Китай наростив закупівлі російської нафти на тлі погроз Трампа Індії - Bloomberg19.08.25, 12:33 • 3356 переглядiв

Згідно з даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень, що закінчився 24 серпня, 25 танкерів завантажили 19,07 млн барелів російської нафти. Цей обсяг знизився порівняно з 21,3 млн барелів, відвантажених 28 суднами на попередньому тижні.

Потоки нафти в період з 24 серпня по 24 серпня становили близько 3,06 млн барелів на добу в середньому за чотири тижні, що на 20 000 барелів на добу більше, ніж у період з 17 серпня. Середнє значення за чотири тижні згладжує різкі коливання тижневих показників, даючи чіткішу картину основних тенденцій у потоках нафти. При використанні більш волатильних щотижневих даних поставки впали приблизно на 320 000 барелів до чотиритижневого мінімуму в 2,72 млн барелів на добу. Зниження щотижневих обсягів вантажоперевезень було обумовлено зменшенням кількості вантажів, що відвантажуються в усть-лузі, пише видання.

Окрім того, протягом тижня було здійснено одне відвантаження казахстанської нафти KEBCO з усть-луги та одне з новоросійська.

Валова вартість експорту москви за тиждень до 24 серпня знизилася приблизно на 110 мільйонів доларів, або на 9%, до 1,11 мільярда доларів з 1,22 мільярда доларів попереднього тижня. Падіння поставок посилювалося дещо нижчими середніми цінами на російську нафту, пише видання.

Спостережувані поставки азійським клієнтам росії, включаючи тих, хто не має кінцевого пункту призначення, впали до 2,62 мільйона барелів на день за 28 днів до 24 серпня, порівняно з 2,67 мільйона барелів на день за період до 17 серпня. Це найнижчий показник з лютого.

Цифри включають близько 190 000 барелів на день на суднах із західних портів, що вказують як пункт призначення Порт-Саїд або Суецький канал, або з тихоокеанських портів без чіткого пункту доставки, а також ще 30 000 барелів на добу на танкерах, які ще не мають сигналу про пункт призначення.

Потоки до Туреччини за чотири тижні до 24 серпня зросли приблизно до 370 000 барелів на добу, що є найвищим показником майже за два місяці. Поставки до Сирії в середньому становили близько 70 000 барелів на день.

Ціни на нафту стабілізуються на тлі стеження ринком за війною в Україні та митами США на Індію27.08.25, 08:24 • 2378 переглядiв

Юлія Шрамко

