Ціни на нафту стабілізуються на тлі стеження ринком за війною в Україні та митами США на Індію

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 43218 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 78376 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 52368 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 117295 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 141621 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 140204 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57035 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153110 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63751 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56985 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.5м/с
59%
751мм
Популярнi новини
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo26 серпня, 20:53 • 10764 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters23:58 • 7760 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні01:39 • 8416 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 8164 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині03:18 • 3502 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 43219 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 42998 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 117296 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 140206 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 170750 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 11417 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 61999 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 113294 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 135519 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 63371 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
The New York Times
Bild
Fox News

Ціни на нафту стабілізуються на тлі стеження ринком за війною в Україні та митами США на Індію

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Ціни на нафту стабілізувалися в середу після падіння, оскільки ринок стежив за війною в Україні. Інвестори оцінювали можливість запровадження високих мит США на Індію.

Ціни на нафту стабілізуються на тлі стеження ринком за війною в Україні та митами США на Індію

Ціни на нафту стабілізувалися в середу після падіння на попередній сесії, на тлі того, як ринок стежив за розвитком подій у війні рф проти України, а інвестори оцінювали можливість запровадження високих мит США на Індію, третього за величиною споживача нафти у світі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1 цент до 67,32 долара за барель о 03:54 за Гринвічем (06:54 за Києвом), тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 8 центів до 63,33 долара.

Обидва контракти впали на понад 2% у вівторок після початку тижня з двотижневого максимуму.

"Існує велика невизначеність щодо того, як буде вирішено глухий кут щодо України, що віщує волатильність цін на нафту, але, ймовірно, у відносно невеликому діапазоні", - заявила Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights.

"За останній тиждень або близько того знижка щодо миру в Україні була значною мірою компенсована, але ринок також не готовий враховувати значну премію за ризик постачання", - додала Харі.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив у вівторок, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, додавши, що Вашингтон також веде переговори з росією, прагнучи покласти край війні.

Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters27.08.25, 02:58 • 7972 перегляди

Окрім того, плани США запровадити додаткові мита у 25% на індійський експорт у середу о 00:01 (07:01 за Києвом), довівши їх загальний рівень до 50% і зробивши одними з найвищих, встановлених Вашингтоном, не дозволяють трейдерам визначитися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вищі мита є результатом закупівель Індією російської нафти, які збільшилися після вторгнення росії в Україну, на тлі того, як західні санкції змусили росію знизити ціни на свої партії.

Індійські нафтопереробні заводи спочатку обмежили закупівлі російської нафти після оголошення США про мита і посилення санкцій ЄС щодо індійського НПЗ Nayara Energy, що підтримується росією.

Індія скоротить закупівлі російської нафти напередодні підвищення мит США, але це скромна поступка - Bloomberg26.08.25, 11:49 • 2886 переглядiв

Проте державні нафтопереробні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum відновили закупівлю російської нафти у вересні та жовтні, повідомили джерела в компаніях минулого тижня. Indian Oil, найбільший нафтопереробний завод країни, заявив, що продовжуватиме закуповувати російську нафту залежно від економічної ситуації.

Це змусило деяких аналітиків порушити питання про те, наскільки сильно підвищення американських мит вплине на індійські закупівлі.

"Вторинних мит виявилося замало, щоб завадити Індії купувати російську нафту. Ринок уважно стежитиме за постачанням російської нафти до Індії в майбутньому, щоб оцінити, який вплив вторинні мита матимуть на неї", - заявив у своїй замітці Воррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING.

Війна в Україні впливає на ринок нафти й іншими способами, на тлі того, як дронові ураження російських НПЗ призводять до скорочення їхнього виробництва, змушуючи їх експортувати нафту, яку вони не можуть переробляти.

Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії26.08.25, 13:16 • 141622 перегляди

росія переглянула свій план експорту нафти із західних портів на 200 000 барелів на добу у серпні порівняно з початковим планом після уражень минулого тижня, повідомили у вівторок три джерела, знайомі із ситуацією.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Нафта
Brent
Reuters
Індія
Сполучені Штати Америки
Україна