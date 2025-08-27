Ціни на нафту стабілізуються на тлі стеження ринком за війною в Україні та митами США на Індію

Ціни на нафту стабілізувалися в середу після падіння на попередній сесії, на тлі того, як ринок стежив за розвитком подій у війні рф проти України, а інвестори оцінювали можливість запровадження високих мит США на Індію, третього за величиною споживача нафти у світі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1 цент до 67,32 долара за барель о 03:54 за Гринвічем (06:54 за Києвом), тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 8 центів до 63,33 долара.

Обидва контракти впали на понад 2% у вівторок після початку тижня з двотижневого максимуму.

"Існує велика невизначеність щодо того, як буде вирішено глухий кут щодо України, що віщує волатильність цін на нафту, але, ймовірно, у відносно невеликому діапазоні", - заявила Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights.

"За останній тиждень або близько того знижка щодо миру в Україні була значною мірою компенсована, але ринок також не готовий враховувати значну премію за ризик постачання", - додала Харі.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив у вівторок, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, додавши, що Вашингтон також веде переговори з росією, прагнучи покласти край війні.

Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters

Окрім того, плани США запровадити додаткові мита у 25% на індійський експорт у середу о 00:01 (07:01 за Києвом), довівши їх загальний рівень до 50% і зробивши одними з найвищих, встановлених Вашингтоном, не дозволяють трейдерам визначитися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вищі мита є результатом закупівель Індією російської нафти, які збільшилися після вторгнення росії в Україну, на тлі того, як західні санкції змусили росію знизити ціни на свої партії.

Індійські нафтопереробні заводи спочатку обмежили закупівлі російської нафти після оголошення США про мита і посилення санкцій ЄС щодо індійського НПЗ Nayara Energy, що підтримується росією.

Індія скоротить закупівлі російської нафти напередодні підвищення мит США, але це скромна поступка - Bloomberg

Проте державні нафтопереробні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum відновили закупівлю російської нафти у вересні та жовтні, повідомили джерела в компаніях минулого тижня. Indian Oil, найбільший нафтопереробний завод країни, заявив, що продовжуватиме закуповувати російську нафту залежно від економічної ситуації.

Це змусило деяких аналітиків порушити питання про те, наскільки сильно підвищення американських мит вплине на індійські закупівлі.

"Вторинних мит виявилося замало, щоб завадити Індії купувати російську нафту. Ринок уважно стежитиме за постачанням російської нафти до Індії в майбутньому, щоб оцінити, який вплив вторинні мита матимуть на неї", - заявив у своїй замітці Воррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING.

Війна в Україні впливає на ринок нафти й іншими способами, на тлі того, як дронові ураження російських НПЗ призводять до скорочення їхнього виробництва, змушуючи їх експортувати нафту, яку вони не можуть переробляти.

Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії

росія переглянула свій план експорту нафти із західних портів на 200 000 барелів на добу у серпні порівняно з початковим планом після уражень минулого тижня, повідомили у вівторок три джерела, знайомі із ситуацією.