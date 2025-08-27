Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку на цьому тижні - Reuters

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку. Про це пише агентство Reuters, передає УНН.

Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал того, що ми щодня розмовляємо з росіянами - сказав спецпосланець президента США в програмі "Спеціальний репортаж" на Fox News.

Нагадаємо, Стів Віткофф заявив про надію врегулювати конфлікти в Україні, Ізраїлі та з ХАМАС до кінця 2025 року.

