Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 35332 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 69128 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 46811 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 108659 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 136757 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134814 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55373 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152297 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63180 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56511 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку на цьому тижні - Reuters

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня. Він зазначив, що США щодня розмовляють з росіянами.

Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку на цьому тижні - Reuters

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку. Про це пише агентство Reuters, передає УНН.

Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал того, що ми щодня розмовляємо з росіянами

- сказав спецпосланець президента США в програмі "Спеціальний репортаж" на Fox News.

Нагадаємо, Стів Віткофф заявив про надію врегулювати конфлікти в Україні, Ізраїлі та з ХАМАС до кінця 2025 року. 

Припинення війни рф в Україні: наразі триває пошук майданчика для перемовин - Зеленський26.08.25, 18:49 • 2618 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Стів Віткофф
Ізраїль
Fox News
Reuters
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Україна