Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку на цьому тижні - Reuters
Київ • УНН
Спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня. Він зазначив, що США щодня розмовляють з росіянами.
Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку. Про це пише агентство Reuters, передає УНН.
Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал того, що ми щодня розмовляємо з росіянами
Нагадаємо, Стів Віткофф заявив про надію врегулювати конфлікти в Україні, Ізраїлі та з ХАМАС до кінця 2025 року.
