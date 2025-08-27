Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters

Я встречаюсь с украинцами на этой неделе. Так что я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал того, что мы каждый день разговариваем с русскими

- сказал спецпосланник президента США в программе "Специальный репортаж" на Fox News.