Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Стив Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе. Он отметил, что США ежедневно разговаривают с россиянами.
Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.
Я встречаюсь с украинцами на этой неделе. Так что я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал того, что мы каждый день разговариваем с русскими
Напомним, Стив Виткофф заявил о надежде урегулировать конфликты в Украине, Израиле и с ХАМАС до конца 2025 года.
