публикации
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Спецпосланник президента США Стив Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе. Он отметил, что США ежедневно разговаривают с россиянами.

Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.

Я встречаюсь с украинцами на этой неделе. Так что я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал того, что мы каждый день разговариваем с русскими

- сказал спецпосланник президента США в программе "Специальный репортаж" на Fox News.

Напомним, Стив Виткофф заявил о надежде урегулировать конфликты в Украине, Израиле и с ХАМАС до конца 2025 года.

Прекращение войны РФ в Украине: сейчас идет поиск площадки для переговоров - Зеленский

Вита Зеленецкая

