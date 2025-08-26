Прекращение войны РФ в Украине: сейчас идет поиск площадки для переговоров - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о предстоящих контактах с Турцией и странами Европы относительно площадок для переговоров с Россией. Украина готова быстро работать над окончанием войны, но ожидает подтверждения от партнеров и давления на РФ.
На неделе будут контакты с Турцией, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. Украина будет делать все возможное, чтобы закончить войну. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.
Детали
Сейчас на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили. И в дальнейшем все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира – прежде всего от США, – чтобы давить на Россию. Нужны новые шаги, новое давление: санкции, тарифы – все это должно быть на столе. Мы говорили об этом с генералом Келлогом вчера, мы работаем с американцами очень содержательно – после нашей встречи в Вашингтоне мы имеем новую основу для совместной работы
Он подчеркнул, что Россия дает сигналы исключительно о том, что собирается и в дальнейшем уклоняться от реальных переговоров.
Это можно изменить только сильными санкциями, сильными тарифами – настоящим давлением. Делаем и наши шаги, которые могут повлиять
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце недели планируется встреча украинской и американской переговорных команд для обсуждения возможных переговоров между нашим государством и Россией.