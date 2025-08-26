Прекращение войны РФ в Украине: сейчас идет поиск площадки для переговоров - Зеленский

На неделе будут контакты с Турцией, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. Украина будет делать все возможное, чтобы закончить войну. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

Сейчас на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили. И в дальнейшем все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира – прежде всего от США, – чтобы давить на Россию. Нужны новые шаги, новое давление: санкции, тарифы – все это должно быть на столе. Мы говорили об этом с генералом Келлогом вчера, мы работаем с американцами очень содержательно – после нашей встречи в Вашингтоне мы имеем новую основу для совместной работы