Прекращение войны РФ в Украине: сейчас идет поиск площадки для переговоров - Зеленский

Эксклюзив
17:12 • 10237 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 13158 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 15851 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 61956 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 110386 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 98635 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 47203 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 142511 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 60573 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 55153 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 124877 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 77562 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД26 августа, 10:30 • 50085 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский26 августа, 11:34 • 54490 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 29736 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 10240 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 14316 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 62017 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 98715 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 126047 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Европа
Бельгия
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 30123 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 78489 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 116867 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 51570 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 191973 просмотра
Боеприпасы
Доллар США
Евро
Гривна
Беспилотный летательный аппарат

Прекращение войны РФ в Украине: сейчас идет поиск площадки для переговоров - Зеленский

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Президент Зеленский сообщил о предстоящих контактах с Турцией и странами Европы относительно площадок для переговоров с Россией. Украина готова быстро работать над окончанием войны, но ожидает подтверждения от партнеров и давления на РФ.

Прекращение войны РФ в Украине: сейчас идет поиск площадки для переговоров - Зеленский

На неделе будут контакты с Турцией, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. Украина будет делать все возможное, чтобы закончить войну. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

Детали

Сейчас на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили. И в дальнейшем все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира – прежде всего от США, – чтобы давить на Россию. Нужны новые шаги, новое давление: санкции, тарифы – все это должно быть на столе. Мы говорили об этом с генералом Келлогом вчера, мы работаем с американцами очень содержательно – после нашей встречи в Вашингтоне мы имеем новую основу для совместной работы

- сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что Россия дает сигналы исключительно о том, что собирается и в дальнейшем уклоняться от реальных переговоров.

Это можно изменить только сильными санкциями, сильными тарифами – настоящим давлением. Делаем и наши шаги, которые могут повлиять

- добавил Президент. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце недели планируется встреча украинской и американской переговорных команд для обсуждения возможных переговоров между нашим государством и Россией. 

Павел Башинский

