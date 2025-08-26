Припинення війни рф в Україні: наразі триває пошук майданчика для перемовин - Зеленський

На тижні будуть контакти з Туреччиною, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. Україна буде робити все можливе, щоб закінчити війну. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.

Деталі

Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від США, – щоб тиснути на росію. Потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи – усе це має бути на столі. Ми говорили про це з генералом Келлогом учора, ми працюємо з американцями дуже змістовно – після нашої зустрічі у Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи - сказав Зеленський.

Він наголосив, що росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин.

Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами – справжнім тиском. Робимо й наші кроки, які можуть вплинути - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в кінці тижня планується зустріч української та американської переговорної команд для обговорення можливих переговорів між нашою державою та росією.