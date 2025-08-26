$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 28891 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 58844 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 41526 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 99537 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 132089 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 128471 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 53918 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 151449 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 62544 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56120 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
США хочуть урегулювати війни в Україні та на Близькому Сході до кінця року - Віткофф

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив про надію врегулювати конфлікти в Україні, Ізраїлі та з ХАМАС до кінця 2024 року. Він також нагадав про підписання мирного договору між Азербайджаном і Вірменією за посередництва Трампа.

У США сподіваються, що до кінця цього року вдасться врегулювати війну росії проти України, атаки Ізраїлю на Іран та ситуацію із заручниками, яких утримує ХАМАС. Про це під час засідання американського уряду заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, передає УНН.

У вівторок, 26 серпня на засіданні уряду за участі президента США Дональда Трампа Віткофф заявив, що, на його переконання, американський лідер за вісім місяців "вирішив понад сім конфліктів".

Спецпредставник нагадав, що він був у Секторі Газа, куди США доставляли їжу та гуманітарну допомогу. І там люди нібито аплодували Трампу і тримали плакати.

За словами Віткоффа, наразі тривають переговори про приєднання нових країн до "Авраамських угод" - серії мирних договорів 2020 року між Ізраїлем і кількома арабськими країнами (ОАЕ, Бахрейн, пізніше Судан і Марокко), укладених за посередництва США, які були спрямовані на нормалізацію відносин.

Концепція "мир через силу" дійсно працює. росія, Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС — ми маємо зустрічі цього тижня з усіх трьох конфліктів і сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року

 - сказав Віткофф.

Він також нагадав про підписання 8 серпня у США мирного договору між Азербайджаном і Вірменією за посередництва Трампа.

"Є лише одне, чого я бажаю: щоб Нобелівський комітет нарешті схаменувся і визнав, що ви - єдиний найгідніший кандидат з часів заснування Нобелівської премії миру, щоб отримати цю нагороду. Ваші успіхи - це зміни, які перевертають світ", - додав спецпредставник президента США.

Раніше глава Білого Дому Дональд Трамп заявляв, що війна в Україні може бути завершена за тиждень-два. Обидві сторони конфлікту висловили бажання укласти угоду.

Щодо війни в Секторі Гази, на думку Дональда Трампа, вона завершиться протягом двох-трьох тижнів. Американський лідер посилається на спілкування з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Віта Зеленецька

