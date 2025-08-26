США хочуть урегулювати війни в Україні та на Близькому Сході до кінця року - Віткофф

У США сподіваються, що до кінця цього року вдасться врегулювати війну росії проти України, атаки Ізраїлю на Іран та ситуацію із заручниками, яких утримує ХАМАС. Про це під час засідання американського уряду заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 26 серпня на засіданні уряду за участі президента США Дональда Трампа Віткофф заявив, що, на його переконання, американський лідер за вісім місяців "вирішив понад сім конфліктів".

Спецпредставник нагадав, що він був у Секторі Газа, куди США доставляли їжу та гуманітарну допомогу. І там люди нібито аплодували Трампу і тримали плакати.

За словами Віткоффа, наразі тривають переговори про приєднання нових країн до "Авраамських угод" - серії мирних договорів 2020 року між Ізраїлем і кількома арабськими країнами (ОАЕ, Бахрейн, пізніше Судан і Марокко), укладених за посередництва США, які були спрямовані на нормалізацію відносин.

Концепція "мир через силу" дійсно працює. росія, Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС — ми маємо зустрічі цього тижня з усіх трьох конфліктів і сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року - сказав Віткофф.

Він також нагадав про підписання 8 серпня у США мирного договору між Азербайджаном і Вірменією за посередництва Трампа.

"Є лише одне, чого я бажаю: щоб Нобелівський комітет нарешті схаменувся і визнав, що ви - єдиний найгідніший кандидат з часів заснування Нобелівської премії миру, щоб отримати цю нагороду. Ваші успіхи - це зміни, які перевертають світ", - додав спецпредставник президента США.

Нагадаємо

Раніше глава Білого Дому Дональд Трамп заявляв, що війна в Україні може бути завершена за тиждень-два. Обидві сторони конфлікту висловили бажання укласти угоду.

Щодо війни в Секторі Гази, на думку Дональда Трампа, вона завершиться протягом двох-трьох тижнів. Американський лідер посилається на спілкування з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

