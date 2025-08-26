$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 11516 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 86869 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 61110 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 61081 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 183139 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 177866 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51752 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
"Протягом кількох тижнів": Трамп розкрив терміни завершення війни в Секторі Гази

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Секторі Гази завершиться протягом двох-трьох тижнів. Він посилається на спілкування з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Протягом кількох тижнів": Трамп розкрив терміни завершення війни в Секторі Гази

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що війна в Секторі Гази завершиться протягом двох-трьох тижнів, не уточнивши, яким чином це буде досягнуто. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном у Білому домі 25 серпня, передає УНН з посиланням на телеканал CNN.  

Деталі

За словами американського лідера, він регулярно спілкується з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який повідомив йому, що війна має завершитися незабаром.

Я думаю, що протягом наступних двох-трьох тижнів ви побачите досить гарне, остаточне завершення (війни — ред.) Про це важко говорити, бо вони воюють тисячі років. Але ми робимо дуже хорошу роботу, і це справді має закінчитися

- сказав президент США.

"Про це важко говорити, адже вони воюють тисячі років. Я вважаю, ми робимо дуже хорошу роботу, і це дійсно має закінчитися. Водночас люди не повинні забувати і про 7 жовтня", - додав він.

Дональд Трамп також відзначив роботу свого спеціального посланця на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який займається звільненням заручників, котрі все ще утримуються в Газі, а також організацією надання продовольчої допомоги у зв’язку з погіршенням гуманітарної ситуації в анклаві.

Нагадаємо

20 серпня армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, контролюючи його околиці. ЦАХАЛ планує призвати 80 тисяч резервістів для операції.

Міністр оборони Ізраїлю заявив про загрозу знищення міста Газа, якщо ХАМАС не роззброїться та не звільнить заручників. Ізраїль відкидає мирні пропозиції, готуючись до масштабного наступу.

Віта Зеленецька

