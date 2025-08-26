"Протягом кількох тижнів": Трамп розкрив терміни завершення війни в Секторі Гази
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Секторі Гази завершиться протягом двох-трьох тижнів. Він посилається на спілкування з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Деталі
За словами американського лідера, він регулярно спілкується з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який повідомив йому, що війна має завершитися незабаром.
"Про це важко говорити, адже вони воюють тисячі років. Я вважаю, ми робимо дуже хорошу роботу, і це дійсно має закінчитися. Водночас люди не повинні забувати і про 7 жовтня", - додав він.
Дональд Трамп також відзначив роботу свого спеціального посланця на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який займається звільненням заручників, котрі все ще утримуються в Газі, а також організацією надання продовольчої допомоги у зв’язку з погіршенням гуманітарної ситуації в анклаві.
Нагадаємо
20 серпня армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, контролюючи його околиці. ЦАХАЛ планує призвати 80 тисяч резервістів для операції.
Міністр оборони Ізраїлю заявив про загрозу знищення міста Газа, якщо ХАМАС не роззброїться та не звільнить заручників. Ізраїль відкидає мирні пропозиції, готуючись до масштабного наступу.
