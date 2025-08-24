Еміне Ердоган закликала Меланію Трамп втрутитися у гуманітарну кризу в Газі і порівняла тамтешніх дітей з українськими

Дружина президента Туреччини Еміне Ердоган надіслала листа Меланії Трамп, закликаючи її проявити таку ж чуйність до гуманітарної катастрофи в Газі, як і до війни в Україні. У листі Ердоган наголосила на масштабі страждань дітей та нагадала про історичну відповідальність світових лідерів. Про це повідомляє Аnadolu, пише УНН.

Деталі

У своєму зверненні до Меланії Трамп Еміне Ердоган підкреслила, що понад мільйон дітей Гази зараз потребують негайного захисту та гуманітарної допомоги. Вона зазначила, що термін "невідоме немовля", який використовується для дітей, загиблих у Газі, відображає масштаб жахливої кризи: за два роки там загинули 62 тисячі мирних жителів, серед яких 18 тисяч дітей.

Ердоган нагадала Меланії Трамп про їхню давню зустріч у Білому домі та висловила подяку за чуйність, яку Трамп проявила під час гуманітарних ініціатив щодо України.

Діти Палестини заслуговують на таку ж радість і свободу, як і діти України - зазначила вона.

У листі також міститься заклик до Меланії Трамп надіслати прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу рішучий заклик покласти край гуманітарній кризі в Газі. Ердоган підкреслила, що це не лише акт милосердя, а й історичний обов’язок перед палестинським народом, який нині переживає найболючішу гуманітарну катастрофу нашого часу.

Дружина турецького лідера відзначила, що кожні 45 хвилин у Газі гине дитина, а ситуація вже порівнюється Дитячим фондом ООН із "пеклом на землі" та "дитячим цвинтарем під землею". За її словами, світ не може залишатися байдужим до страждань дітей та зруйнованих сімей у цьому регіоні.

Нагадаємо

Перша леді США Меланія Трамп написала листа володимиру путіну, закликаючи його захистити дітей та майбутні покоління. Лист був переданий особисто перед самітом на Алясці 15 серпня: у ньому не згадувалась російсько-українська війна і депортація дітей з України в рф.