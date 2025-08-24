Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп вмешаться в гуманитарный кризис в Газе и сравнила тамошних детей с украинскими

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган направила письмо Мелании Трамп, призывая ее проявить такую же чуткость к гуманитарной катастрофе в Газе, как и к войне в Украине. В письме Эрдоган подчеркнула масштаб страданий детей и напомнила об исторической ответственности мировых лидеров. Об этом сообщает Anadolu, пишет УНН.

Детали

В своем обращении к Мелании Трамп Эмине Эрдоган подчеркнула, что более миллиона детей Газы сейчас нуждаются в немедленной защите и гуманитарной помощи. Она отметила, что термин "неизвестный младенец", который используется для детей, погибших в Газе, отражает масштаб ужасной кризиса: за два года там погибли 62 тысячи мирных жителей, среди которых 18 тысяч детей.

Эрдоган напомнила Мелании Трамп об их давней встрече в Белом доме и выразила благодарность за чуткость, которую Трамп проявила во время гуманитарных инициатив в отношении Украины.

Дети Палестины заслуживают такой же радости и свободы, как и дети Украины - отметила она.

В письме также содержится призыв к Мелании Трамп направить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху решительный призыв положить конец гуманитарному кризису в Газе. Эрдоган подчеркнула, что это не только акт милосердия, но и исторический долг перед палестинским народом, который ныне переживает самую болезненную гуманитарную катастрофу нашего времени.

Супруга турецкого лидера отметила, что каждые 45 минут в Газе погибает ребенок, а ситуация уже сравнивается Детским фондом ООН с "адом на земле" и "детским кладбищем под землей". По ее словам, мир не может оставаться равнодушным к страданиям детей и разрушенных семей в этом регионе.

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп написала письмо владимиру путину, призывая его защитить детей и будущие поколения. Письмо было передано лично перед саммитом на Аляске 15 августа: в нем не упоминалась российско-украинская война и депортация детей из украины в рф.