Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп вмешаться в гуманитарный кризис в Газе и сравнила тамошних детей с украинскими

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 2356 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 12574 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 13595 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 17677 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 55118 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 55084 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 30358 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54393 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34613 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 37183 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.1м/с
56%
746мм
Популярные новости
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW24 августа, 02:03 • 16430 просмотра
Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рфVideo24 августа, 02:29 • 4798 просмотра
Украину накроют кратковременные дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресеньеPhoto24 августа, 03:58 • 5128 просмотра
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ24 августа, 04:31 • 3494 просмотра
Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщинаPhoto24 августа, 04:45 • 3866 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 17672 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 55109 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 34295 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 47205 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 35574 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Карпатские горы
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 37183 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 23667 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 25067 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 27758 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 34497 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Крылатая ракета
COVID-19
Евро

Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп вмешаться в гуманитарный кризис в Газе и сравнила тамошних детей с украинскими

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Эмине Эрдоган обратилась к Мелании Трамп с призывом проявить чуткость к гуманитарной катастрофе в Газе, как к войне в Украине. Она подчеркнула страдания детей и историческую ответственность мировых лидеров.

Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп вмешаться в гуманитарный кризис в Газе и сравнила тамошних детей с украинскими

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган направила письмо Мелании Трамп, призывая ее проявить такую же чуткость к гуманитарной катастрофе в Газе, как и к войне в Украине. В письме Эрдоган подчеркнула масштаб страданий детей и напомнила об исторической ответственности мировых лидеров. Об этом сообщает Anadolu, пишет УНН.

Детали

В своем обращении к Мелании Трамп Эмине Эрдоган подчеркнула, что более миллиона детей Газы сейчас нуждаются в немедленной защите и гуманитарной помощи. Она отметила, что термин "неизвестный младенец", который используется для детей, погибших в Газе, отражает масштаб ужасной кризиса: за два года там погибли 62 тысячи мирных жителей, среди которых 18 тысяч детей.

Эрдоган напомнила Мелании Трамп об их давней встрече в Белом доме и выразила благодарность за чуткость, которую Трамп проявила во время гуманитарных инициатив в отношении Украины.

Дети Палестины заслуживают такой же радости и свободы, как и дети Украины

- отметила она.

В письме также содержится призыв к Мелании Трамп направить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху решительный призыв положить конец гуманитарному кризису в Газе. Эрдоган подчеркнула, что это не только акт милосердия, но и исторический долг перед палестинским народом, который ныне переживает самую болезненную гуманитарную катастрофу нашего времени.

Супруга турецкого лидера отметила, что каждые 45 минут в Газе погибает ребенок, а ситуация уже сравнивается Детским фондом ООН с "адом на земле" и "детским кладбищем под землей". По ее словам, мир не может оставаться равнодушным к страданиям детей и разрушенных семей в этом регионе.

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп написала письмо владимиру путину, призывая его защитить детей и будущие поколения. Письмо было передано лично перед саммитом на Аляске 15 августа: в нем не упоминалась российско-украинская война и депортация детей из украины в рф.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Рущишин Ярослав Иванович
Ребенок
Аляска
Израиль
Белый дом
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций
Город Газа
Биньямин Нетаньяху
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Украина
Государство Палестина