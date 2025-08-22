$41.220.16
Ексклюзив
11:30 • 2928 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 6778 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 6754 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 9966 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 8728 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12324 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 21697 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 42803 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37524 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 48997 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Міністр оборони Ізраїлю попередив: "Ворота пекла відчиняться над їх головами, якщо ХАМАС не підкориться"

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю заявив про загрозу знищення міста Газа, якщо ХАМАС не роззброїться та не звільнить заручників. Ізраїль відкидає мирні пропозиції, готуючись до масштабного наступу.

Міністр оборони Ізраїлю попередив: "Ворота пекла відчиняться над їх головами, якщо ХАМАС не підкориться"

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що найбільше місто сектору Газа опиниться під загрозою тотального знищення через удари ізраїльських військ, після яких загинуло щонайменше 17 палестинців. Офіційні особи вимагають звільнення заручників і роззброєння ХАМАС, відкидаючи мирні пропозиції арабських посередників. Про це інформує Associated Press, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац попередив, що місто Газа може повторити долю районів Рафах та Бейт-Ханун, які раніше були зруйновані під час військових операцій.

Ворота пекла незабаром відчиняться над головами бойовиків ХАМАС у Газі, якщо вони не погодяться на умови Ізраїлю щодо припинення війни

- написав Кац у соціальних мережах.

Зокрема, Ізраїль вимагає повного роззброєння ХАМАС та звільнення всіх заручників. ХАМАС заявляє, що готовий відпустити полонених лише у випадку припинення бойових дій, але не погоджується на роззброєння без створення палестинської держави.

Попередження Кац прозвучало наступного дня після заяви прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу про початок масштабної операції із захоплення Гази. Наземні війська вже перебувають у стратегічних районах, тож широкомасштабний наступ може розпочатися найближчими днями.

Місто Газа залишається ключовим оплотом ХАМАС і розташоване над мережею тунелів, які Ізраїль вважає стратегічними. Тут проживають сотні тисяч цивільних, а також функціонують критично важливі об’єкти інфраструктури та медичні заклади.

Попри пропозиції арабських посередників щодо поетапного припинення вогню та обміну заручниками, Ізраїль продовжує відкидати умови, побоюючись за життя приблизно 20 заручників, які пережили напад бойовиків 7 жовтня 2023 року. Гуманітарні організації та міжнародні лідери попереджають, що наступ лише поглибить кризу та загострить гуманітарну катастрофу.

Нетаньягу наголошує, що військова операція – єдиний шлях одночасно знищити ХАМАС і звільнити полонених.

Перемога над ХАМАС і визволення всіх наших заручників йдуть рука об руку

- заявив прем’єр під час візиту до командного центру на півдні Ізраїлю.

Від початку конфлікту понад 22 місяці тому 251 особу взяли в заручники. Ізраїль вдалося врятувати живими лише вісьмох заручників, ще 49 тіл були повернуті. У Газі залишаються близько 50 заручників, приблизно 20 з яких, за оцінками Ізраїлю, живі.

Нагадаємо

Ізраїль відновить переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників, але наступ на Газу продовжиться. ЦАХАЛ закликає медиків та міжнародні організації евакуюватися на південь Гази.

20 серпня армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, контролюючи його околиці. ЦАХАЛ планує призвати 80 тисяч резервістів для операції.

Степан Гафтко

Політика
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Йоав Ґалант
Рафах
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа
Палестинська держава