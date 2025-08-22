Ізраїль продовжить з наступом на місто Газа попри переговори про звільнення заручників ХАМАС - ЗМІ

Ізраїль відновить переговори з угрупованням ХАМАС щодо звільнення всіх заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня 2023 року, заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, але ізраїльські війська продовжуватимуть наступ на місто Газа, попри міжнародний протест, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Ці зауваження прем'єр-міністра Ізраїлю є першими відтоді, як ХАМАС погодився на пропозицію про тимчасове припинення вогню. Переговори також будуть спрямовані на припинення війни, але Нетаньягу заявив, що це має бути на "умовах, прийнятних для Ізраїлю".

ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню, однак Ізраїль чекає на звільнення всіх заручників

Тим часом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали телефонувати медикам та міжнародним організаціям у північній частині Гази, щоб заохотити їх евакуюватися на південь перед розширеною операцією в місті Газа.

Армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа

Багато найближчих союзників Ізраїлю закликали уряд країни переглянути своє рішення. Деякі ізраїльтяни побоюються, що це може приректи на загибель решту ще живих заручників (близько 20 людей), захоплених бойовиками ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023 року, який розпалив війну. Своєю чергою, Ізраїль планує призвати 60 000 резервістів та продовжити службу ще 20 000.

В Ізраїлі схвалили план взяття під контроль міста Газа, збираються призвати 50 тис. резервістів - ЗМІ

Виступаючи перед солдатами поблизу кордону Ізраїлю з Газою, Нетаньягу заявив, що він все ще налаштований схвалити плани щодо перемоги над ХАМАС та захоплення міста Газа.

"Водночас я видав вказівки розпочати негайні переговори щодо звільнення всіх наших заручників та припинення війни на умовах, прийнятних для Ізраїлю. Ці дві речі – перемога над ХАМАС та звільнення всіх наших заручників – йдуть пліч-о-пліч", – сказав він.

Остання пропозиція щодо припинення вогню, розроблена Єгиптом та Катаром, майже ідентична попередній, яку Ізраїль прийняв до того, як переговори зайшли в глухий кут минулого місяця.

Пропозиція включатиме звільнення деяких заручників в обмін на палестинських в'язнів, виведення ізраїльських військ та переговори щодо тривалого припинення вогню.

За даними місцевих лікарень, у четвер ізраїльські удари вбили щонайменше 36 палестинців по всій Газі, зокрема в наметовому таборі в Дейр-ель-Бала.

Тим часом посла Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі викликали до Міністерства закордонних справ у відповідь на суперечливий план врегулювання на Західному березі Йордану, який отримав остаточне схвалення.

Ізраїль схвалив остаточний план будівництва поселення на Західному березі

Проект, відомий як поселення E1, фактично відріже окупований Західний берег від Східного Єрусалиму та розділить територію навпіл.

Велика Британія та 21 міжнародний партнер опублікували заяву, у якій засудили це рішення "найрішучіше", назвавши його "кричущим порушенням міжнародного права" та таким, що "критично підриває рішення про дві держави".

"Я сказала, що ми не будемо вказувати британцям, де будувати в Лондоні. Не кажіть нам, де будувати в Єрусалимі, нашій столиці. Ми розглядаємо E1 як частину Великого Єрусалиму", - повідомила Хотовелі.

Велика Британія також відреагувала на коментарі голови палестинського агентства ООН у справах біженців UNRWA про те, що голод у Газі є "навмисним" і використовується як "інструмент війни".

Міністр у справах Близького Сходу Хаміш Фалконер закликав до "всеохопного мирного плану, щоб покласти край цим стражданням і досягти довгострокового врегулювання".

"Ізраїль повинен негайно та назавжди зняти всі бар'єри, що перешкоджають надходженню допомоги до народу Гази, щоб запобігти продовженню жахливого голоду в Секторі", – додав він.