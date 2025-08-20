В Ізраїлі схвалили план взяття під контроль міста Газа, збираються призвати 50 тис. резервістів - ЗМІ

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у середу схвалив план взяття під контроль ЦАХАЛом міста Газа, назвавши операцію "Колісниці Гідеона II" (Gideon's Chariots II), повідомляє The Jerusalem Post. Як зазначає AP, ізраїльська армія збирається призвати 50 000 резервістів у межах планування нового етапу війни в Газі, пише УНН.

Деталі

План Кацу, як вказує The Jerusalem Post, представив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір та вище командування ізраїльських військових.

Це підтверджує й AP, з посиланням на ізраїльського військового чиновника, який заявив у середу, що "вищий генералітет країни схвалив плани щодо початку нового етапу операцій у деяких найбільш густонаселених районах Гази". Чиновник сказав, що "військові будуть діяти в тих частинах міста Газа, де ізраїльські військові ще не діяли і де ХАМАС все ще активний". І додав, що після отримання схвалення від військового керівництва план тепер просунеться до стадії остаточного затвердження.

Вважається, що операція є продовженням першої операції "Колісниці Гідеона".

Як раніше повідомляло The Jerusalem Post у вівторок, щоб відповідати необхідним рівням готовності, ЦАХАЛ вирішив надіслати близько 50 000 наказів про призов резервістам, на додаток до тих, хто вже перебуває на службі.

AP вказує, що залишається незрозумілим, коли розпочнеться операція. Чиновник також підтвердив виданню, що "50 000 резервістів будуть призвані наступного місяця, майже вдвічі збільшивши кількість активних резервістів до 120 000".

Також The Jerusalem Post зазначає, що було схвалено підготовку до евакуації цивільних осіб з міста Газа на південь сектора Гази "з метою ізоляції терористів ХАМАС".

"Оперативне планування триває у звичайному режимі. Ми маємо намір виконати рішення кабінету міністрів щодо взяття під контроль міста Газа, якщо не буде представлено рамкову угоду, яка включає звільнення всіх заручників та припинення війни на умовах, визначених прем'єр-міністром", - заявив високопосадовець виданню у вівторок.

