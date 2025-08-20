$41.360.10
08:14 • 13193 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 11229 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 13687 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 16529 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 117937 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 104580 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 98960 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37814 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100510 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74804 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 117873 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 104533 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 98932 перегляди
В Ізраїлі схвалили план взяття під контроль міста Газа, збираються призвати 50 тис. резервістів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа, назвавши операцію "Колісниці Гідеона II". ЦАХАЛ планує призвати 50 000 резервістів для нового етапу війни та евакуювати цивільних.

В Ізраїлі схвалили план взяття під контроль міста Газа, збираються призвати 50 тис. резервістів - ЗМІ

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у середу схвалив план взяття під контроль ЦАХАЛом міста Газа, назвавши операцію "Колісниці Гідеона II" (Gideon's Chariots II), повідомляє The Jerusalem Post. Як зазначає AP, ізраїльська армія збирається призвати 50 000 резервістів у межах планування нового етапу війни в Газі, пише УНН.

Деталі

План Кацу, як вказує The Jerusalem Post, представив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір та вище командування ізраїльських військових.

Це підтверджує й AP, з посиланням на ізраїльського військового чиновника, який заявив у середу, що "вищий генералітет країни схвалив плани щодо початку нового етапу операцій у деяких найбільш густонаселених районах Гази". Чиновник сказав, що "військові будуть діяти в тих частинах міста Газа, де ізраїльські військові ще не діяли і де ХАМАС все ще активний". І додав, що після отримання схвалення від військового керівництва план тепер просунеться до стадії остаточного затвердження.

Вважається, що операція є продовженням першої операції "Колісниці Гідеона".

Як раніше повідомляло The Jerusalem Post у вівторок, щоб відповідати необхідним рівням готовності, ЦАХАЛ вирішив надіслати близько 50 000 наказів про призов резервістам, на додаток до тих, хто вже перебуває на службі.

AP вказує, що залишається незрозумілим, коли розпочнеться операція. Чиновник також підтвердив виданню, що "50 000 резервістів будуть призвані наступного місяця, майже вдвічі збільшивши кількість активних резервістів до 120 000".

Також The Jerusalem Post зазначає, що було схвалено підготовку до евакуації цивільних осіб з міста Газа на південь сектора Гази "з метою ізоляції терористів ХАМАС".

"Оперативне планування триває у звичайному режимі. Ми маємо намір виконати рішення кабінету міністрів щодо взяття під контроль міста Газа, якщо не буде представлено рамкову угоду, яка включає звільнення всіх заручників та припинення війни на умовах, визначених прем'єр-міністром", - заявив високопосадовець виданню у вівторок.

Ізраїль вивчає відповідь ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню в Газі19.08.25, 14:05 • 2688 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Газа
Еяль Замір
Сектор Газа