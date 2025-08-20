$41.360.10
Эксклюзив
06:54 • 6270 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 10610 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 13586 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 112247 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 100180 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 95379 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 37543 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 100332 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74725 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87176 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 112278 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 100203 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 95395 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 74376 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 57266 просмотра
В Израиле одобрили план взятия под контроль города Газа, собираются призвать 50 тыс. резервистов - СМИ

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Министр обороны Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа, назвав операцию "Колесницы Гидеона II". ЦАХАЛ планирует призвать 50 000 резервистов для нового этапа войны и эвакуировать гражданских.

В Израиле одобрили план взятия под контроль города Газа, собираются призвать 50 тыс. резервистов - СМИ

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду одобрил план взятия под контроль ЦАХАЛом города Газа, назвав операцию "Колесницы Гидеона II" (Gideon's Chariots II), сообщает The Jerusalem Post. Как отмечает AP, израильская армия собирается призвать 50 000 резервистов в рамках планирования нового этапа войны в Газе, пишет УНН.

Детали

План ему, как указано, представил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир и высшее командование израильских военных.

Это подтверждает и AP, со ссылкой на израильского военного чиновника, который заявил в среду, что "высший генералитет страны одобрил планы по началу нового этапа операций в некоторых наиболее густонаселенных районах Газы". Чиновник сказал, что "военные будут действовать в тех частях города Газа, где израильские военные еще не действовали и где ХАМАС все еще активен". И добавил, что после получения одобрения от военного руководства план теперь продвинется до стадии окончательного утверждения.

Считается, что операция является продолжением первой операции "Колесницы Гидеона".

Как ранее сообщало The Jerusalem Post во вторник, чтобы соответствовать необходимым уровням готовности, ЦАХАЛ решил направить около 50 000 приказов о призыве резервистам, в дополнение к тем, кто уже находится на службе.

AP указывает, что остается неясным, когда начнется операция. Чиновник также подтвердил изданию, что 50 000 резервистов будут призваны в следующем месяце, почти вдвое увеличив количество активных резервистов до 120 000".

Также The Jerusalem Post отмечает, что была одобрена подготовка к эвакуации гражданских лиц из города Газа на юг сектора Газы "с целью изоляции террористов ХАМАС".

"Оперативное планирование продолжается в обычном режиме. Мы намерены выполнить решение кабинета министров о взятии под контроль города Газа, если не будет представлено рамочное соглашение, которое включает освобождение всех заложников и прекращение войны на условиях, определенных премьер-министром", - заявил высокопоставленный чиновник изданию во вторник.

Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе19.08.25, 14:05 • 2674 просмотра

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Армия обороны Израиля
Город Газа
Эяль Замир
Сектор Газа