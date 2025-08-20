В Израиле одобрили план взятия под контроль города Газа, собираются призвать 50 тыс. резервистов - СМИ
Киев • УНН
Министр обороны Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа, назвав операцию "Колесницы Гидеона II". ЦАХАЛ планирует призвать 50 000 резервистов для нового этапа войны и эвакуировать гражданских.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду одобрил план взятия под контроль ЦАХАЛом города Газа, назвав операцию "Колесницы Гидеона II" (Gideon's Chariots II), сообщает The Jerusalem Post. Как отмечает AP, израильская армия собирается призвать 50 000 резервистов в рамках планирования нового этапа войны в Газе, пишет УНН.
Детали
План ему, как указано, представил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир и высшее командование израильских военных.
Это подтверждает и AP, со ссылкой на израильского военного чиновника, который заявил в среду, что "высший генералитет страны одобрил планы по началу нового этапа операций в некоторых наиболее густонаселенных районах Газы". Чиновник сказал, что "военные будут действовать в тех частях города Газа, где израильские военные еще не действовали и где ХАМАС все еще активен". И добавил, что после получения одобрения от военного руководства план теперь продвинется до стадии окончательного утверждения.
Считается, что операция является продолжением первой операции "Колесницы Гидеона".
Как ранее сообщало The Jerusalem Post во вторник, чтобы соответствовать необходимым уровням готовности, ЦАХАЛ решил направить около 50 000 приказов о призыве резервистам, в дополнение к тем, кто уже находится на службе.
AP указывает, что остается неясным, когда начнется операция. Чиновник также подтвердил изданию, что 50 000 резервистов будут призваны в следующем месяце, почти вдвое увеличив количество активных резервистов до 120 000".
Также The Jerusalem Post отмечает, что была одобрена подготовка к эвакуации гражданских лиц из города Газа на юг сектора Газы "с целью изоляции террористов ХАМАС".
"Оперативное планирование продолжается в обычном режиме. Мы намерены выполнить решение кабинета министров о взятии под контроль города Газа, если не будет представлено рамочное соглашение, которое включает освобождение всех заложников и прекращение войны на условиях, определенных премьер-министром", - заявил высокопоставленный чиновник изданию во вторник.
