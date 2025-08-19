Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе

Израиль изучает предложение ХАМАС о 60-дневном перемирии и обмене заложниками. Однако боевые действия в Газе продолжаются, что затрудняет достижение окончательного соглашения.

Израиль изучает реакцию ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе, которое предусматривает 60-дневное перемирие и освобождение части израильских заложников. Переговоры, поддерживаемые США и при посредничестве Египта и Катара, получили новый импульс после обострения боевых действий в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН. Детали Предложение предусматривает обмен 200 палестинских заключенных и неопределенного количества женщин и несовершеннолетних на 10 живых и 18 умерших израильских заложников. По словам источников, ХАМАС также требует освобождения сотен удерживаемых в Газе. Кроме того, предлагается частичный вывод израильских войск с территорий, которые сейчас контролируют 75% анклава, и поступление дополнительной гуманитарной помощи для более чем 2,2 миллиона жителей Газы. Однако на местах признаков перемирия пока нет. Во вторник в результате израильских обстрелов, авиаударов и танковых атак погибли по меньшей мере 20 палестинцев. Медики сообщают: пригород Зейтун находится под полным контролем израильских танков;

соседний район Сабра продолжает обстреливаться, в результате чего десятки людей оказались в ловушке в собственных домах. Представитель ХАМАС Иззат Эль-Решик заявил: "Это временное соглашение проложит путь к переговорам о прекращении войны". Источник, близкий к переговорам, добавил, что на этот раз ХАМАС принял предложение без дополнительных требований. Впрочем, перспективы достижения окончательного перемирия остаются туманными: Израиль настаивает на сложении оружия группировкой и отходе его лидеров из Газы, условия, которые ХАМАС пока публично отвергает Напомним Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал сообщения о согласии ХАМАС на перемирие. Он отметил давление на ХАМАС и планы по завершению миссии. ХАМАС согласился на предложение посредников о перемирии в Газе. Соглашение предусматривает 60-дневное прекращение огня и обмен заложниками.