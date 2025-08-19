Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе

$41.260.08
48.170.13
ukenru
10:33 • 2204 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 8128 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 42312 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 41421 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 58261 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 77829 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 58006 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 42070 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 43942 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 118282 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
36%
750мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 35782 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 40417 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 56596 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 48751 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 50817 просмотра
публикации
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 2194 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 8112 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 50814 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 56592 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 118274 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Александр Усик
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 326 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 48761 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 36153 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 94401 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 84452 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
COVID-19
Доллар США

Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Израиль изучает предложение ХАМАС о 60-дневном перемирии и обмене заложниками. Однако боевые действия в Газе продолжаются, что затрудняет достижение окончательного соглашения.

Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе

Израиль изучает реакцию ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе, которое предусматривает 60-дневное перемирие и освобождение части израильских заложников. Переговоры, поддерживаемые США и при посредничестве Египта и Катара, получили новый импульс после обострения боевых действий в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Предложение предусматривает обмен 200 палестинских заключенных и неопределенного количества женщин и несовершеннолетних на 10 живых и 18 умерших израильских заложников.

По словам источников, ХАМАС также требует освобождения сотен удерживаемых в Газе. Кроме того, предлагается частичный вывод израильских войск с территорий, которые сейчас контролируют 75% анклава, и поступление дополнительной гуманитарной помощи для более чем 2,2 миллиона жителей Газы.

Однако на местах признаков перемирия пока нет. Во вторник в результате израильских обстрелов, авиаударов и танковых атак погибли по меньшей мере 20 палестинцев.

Медики сообщают:

  • пригород Зейтун находится под полным контролем израильских танков;
    • соседний район Сабра продолжает обстреливаться, в результате чего десятки людей оказались в ловушке в собственных домах.

      Представитель ХАМАС Иззат Эль-Решик заявил: "Это временное соглашение проложит путь к переговорам о прекращении войны". Источник, близкий к переговорам, добавил, что на этот раз ХАМАС принял предложение без дополнительных требований.

      Впрочем, перспективы достижения окончательного перемирия остаются туманными:

      Израиль настаивает на сложении оружия группировкой и отходе его лидеров из Газы, условия, которые ХАМАС пока публично отвергает

      Напомним

      Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал сообщения о согласии ХАМАС на перемирие. Он отметил давление на ХАМАС и планы по завершению миссии.

      ХАМАС согласился на предложение посредников о перемирии в Газе. Соглашение предусматривает 60-дневное прекращение огня и обмен заложниками.

      Степан Гафтко

      политикаНовости Мира
      Израиль
      Reuters
      Город Газа
      Катар
      Биньямин Нетаньяху
      Соединённые Штаты
      Египет
      Государство Палестина