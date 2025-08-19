Перемир'я в Газі: з'явилась відповідь Ізраїлю на згоду ХАМАС щодо припинення вогню

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відповів на повідомлення про те, що угруповання ХАМАС погодилося на угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Про це повідомляє The Jerusalem Post, інформує УНН.

"Як і ви, я чую повідомлення в ЗМІ, з яких можна зробити один висновок – ХАМАС перебуває під величезним тиском", - сказав Нетаньягу.

Він детально розповів про три ключові моменти у триваючій війні.

По-перше, я висловив від вашого імені, від імені уряду Ізраїлю та від себе власного імені величезну вдячність за величезні досягнення Армії оборони Ізраїлю у війні за відродження, війні на семи фронтах. По-друге, я був вражений бойовим духом та рішучістю завершити розгром ХАМАС та звільнити всіх наших заручників. По-третє, я поговорив з міністром оборони та начальником штабу про наші плани щодо міста Газа та завершення наших місій