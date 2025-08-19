Перемир'я в Газі: з'явилась відповідь Ізраїлю на згоду ХАМАС щодо припинення вогню
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення про згоду ХАМАС на перемир'я. Він наголосив на тиску на ХАМАС та планах щодо завершення місії.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відповів на повідомлення про те, що угруповання ХАМАС погодилося на угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Про це повідомляє The Jerusalem Post, інформує УНН.
Деталі
"Як і ви, я чую повідомлення в ЗМІ, з яких можна зробити один висновок – ХАМАС перебуває під величезним тиском", - сказав Нетаньягу.
Він детально розповів про три ключові моменти у триваючій війні.
По-перше, я висловив від вашого імені, від імені уряду Ізраїлю та від себе власного імені величезну вдячність за величезні досягнення Армії оборони Ізраїлю у війні за відродження, війні на семи фронтах. По-друге, я був вражений бойовим духом та рішучістю завершити розгром ХАМАС та звільнити всіх наших заручників. По-третє, я поговорив з міністром оборони та начальником штабу про наші плани щодо міста Газа та завершення наших місій
У свою чергу міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що "якщо Нетаньягу поступиться ХАМАС та припинить війну, це буде ганьбою і втраченою можливістю".
Нагадаємо
Напередодні ісламістський бойовий рух ХАМАС погодився на пропозицію посередників щодо перемир'я в Газі. Угода передбачає 60-денне припинення вогню та обмін заручниками.
