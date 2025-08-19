Перемирие в Газе: появился ответ Израиля на согласие ХАМАС о прекращении огня

$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 13537 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 28295 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 23147 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 19580 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 30247 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 77316 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 48318 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 76353 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47722 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 133125 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
75%
751мм
Популярные новости
"Это невозможно": Зеленский отверг территориальные уступки россии перед встречей с Трампом18 августа, 15:36 • 9856 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа18 августа, 16:07 • 46614 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 13214 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом21:48 • 11539 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times22:11 • 12389 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 77315 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 76352 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 117359 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 134835 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 133124 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 13228 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 75520 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 67169 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 99820 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 85408 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Financial Times
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Твиттер

Перемирие в Газе: появился ответ Израиля на согласие ХАМАС о прекращении огня

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал сообщения о согласии ХАМАС на перемирие. Он подчеркнул давление на ХАМАС и планы по завершению миссии.

Перемирие в Газе: появился ответ Израиля на согласие ХАМАС о прекращении огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на сообщения о том, что группировка ХАМАС согласилась на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщает The Jerusalem Post, информирует УНН.

Детали

"Как и вы, я слышу сообщения в СМИ, из которых можно сделать один вывод – ХАМАС находится под огромным давлением", - сказал Нетаньяху.

Он подробно рассказал о трех ключевых моментах в продолжающейся войне.

Во-первых, я выразил от вашего имени, от имени правительства Израиля и от себя лично огромную благодарность за огромные достижения Армии обороны Израиля в войне за возрождение, войне на семи фронтах. Во-вторых, я был поражен боевым духом и решимостью завершить разгром ХАМАС и освободить всех наших заложников. В-третьих, я поговорил с министром обороны и начальником штаба о наших планах относительно города Газа и завершения наших миссий

- сказал глава израильского правительства.

В свою очередь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что "если Нетаньяху уступит ХАМАС и прекратит войну, это будет позором и упущенной возможностью".

Напомним

Накануне исламистское боевое движение ХАМАС согласилось на предложение посредников о перемирии в Газе. Соглашение предусматривает 60-дневное прекращение огня и обмен заложниками.

Нетаньяху: Наша цель — не оккупация Газы, а ее освобождение от террористов ХАМАС11.08.25, 01:15 • 3449 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Город Газа
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа