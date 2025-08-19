Перемирие в Газе: появился ответ Израиля на согласие ХАМАС о прекращении огня
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал сообщения о согласии ХАМАС на перемирие. Он подчеркнул давление на ХАМАС и планы по завершению миссии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на сообщения о том, что группировка ХАМАС согласилась на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщает The Jerusalem Post, информирует УНН.
Детали
"Как и вы, я слышу сообщения в СМИ, из которых можно сделать один вывод – ХАМАС находится под огромным давлением", - сказал Нетаньяху.
Он подробно рассказал о трех ключевых моментах в продолжающейся войне.
Во-первых, я выразил от вашего имени, от имени правительства Израиля и от себя лично огромную благодарность за огромные достижения Армии обороны Израиля в войне за возрождение, войне на семи фронтах. Во-вторых, я был поражен боевым духом и решимостью завершить разгром ХАМАС и освободить всех наших заложников. В-третьих, я поговорил с министром обороны и начальником штаба о наших планах относительно города Газа и завершения наших миссий
В свою очередь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что "если Нетаньяху уступит ХАМАС и прекратит войну, это будет позором и упущенной возможностью".
Напомним
Накануне исламистское боевое движение ХАМАС согласилось на предложение посредников о перемирии в Газе. Соглашение предусматривает 60-дневное прекращение огня и обмен заложниками.
Нетаньяху: Наша цель — не оккупация Газы, а ее освобождение от террористов ХАМАС11.08.25, 01:15 • 3449 просмотров