ХАМАС прийняв пропозицію про перемир'я в Газі: деталі угоди

Ісламістський бойовий рух ХАМАС підтвердив, що погодився на пропозицію щодо Гази, передану йому посередниками напередодні.

Ісламістська група ХАМАС підтвердила в понеділок, що прийняла пропозицію про перемир'я в секторі Газа, висунуту переговірниками Катаром та Єгиптом. Палестинське бойове угрупування погоджується із запропонованою угодою про припинення вогню в секторі Газа та обмін ізраїльськими заручниками на палестинських в'язнів.

Раніше єгипетські джерела в службах безпеки та джерела з палестинської організації повідомили ЗМІ деталі прийнятого документа.

Текст, представлений посередниками Єгиптом і Катаром, передбачає 60-денне перемир'я в палестинському анклаві та звільнення партіями по 10 ізраїльських полонених в обмін на палестинських в'язнів. Скільки саме - не уточнюється.

Коментар Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, почувши новину про прийняття угоди палестинською організацією, після зустрічі з міністром оборони Ізраїлю Ісраелем Кацем заявив, що "ХАМАС перебуває під атомним тиском".

А на самій зустрічі Нетаньягу обговорив свої плани щодо міста Газа та "завершення" місій ЦАХАЛ в анклаві.

Складні переговори між Ізраїлем та ХАМАС

Непрямі переговори між Ізраїлем і збройним угрупування ХАМАС, при посередництві США, Єгипту і Катару, наприкінці липня зайшли в глухий кут. За версією Ізраїлю та США, ХАМАС зірвав переговори своїми надмірними вимогами. Делегації США та Ізраїлю були відкликані для консультацій, відтоді жодного прогресу не було.

Кабінет безпеки Ізраїлю нещодавно ухвалив рішення про розширення війни в Газі. План передбачав захоплення міста Газа та центральних таборів біженців з метою знищення руху ХАМАС.

Водночас, ізраїльські ЗМІ повідомляли в останні дні, що глава уряду готовий укласти угоду лише за умови звільнення всіх заручників, які ще залишаються в секторі Газа.

На що погодився ХАМАС

За даними джерела, на яке посилається EFE, ХАМАС на додаток до двомісячного періоду перемир'я, погодився "заморозити діяльність військового крила опору, але не роззброїти його".

У ісламістському русі погодилися на розгортання спільних європейських та арабських міжнародних сил у секторі Газа для забезпечення виконання перемир'я та підтримки безпеки.

Крім того, згідно з джерелами EFE, 5000 палестинських поліцейських, які зараз перебувають в Єгипті, будуть розгорнуті разом з міжнародними силами вздовж кордонів палестинського анклаву.

Водночас наразі вже відомо, що в укладенні угоди все ще залишаються невирішені пункти. Також у тексті згадується, що період перемир'я буде чергуватися з "серйозними переговорами" для досягнення остаточної угоди.

