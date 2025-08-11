Нетаньягу: Наша мета - не в окупації Гази, а в її звільненні від терористів ХАМАС
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що мета його країни - звільнити Сектор Гази від угруповання ХАМАС, а не окупувати анклав. Він представив бачення післявоєнного розвитку Гази, включаючи демілітаризацію та створення зони безпеки.
Прем'єр-міністр міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що мета його країни - не окупувати Сектор Гази, а звільнити її від угруповання ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.
Деталі
Видання зазначає, що цю заяву Ненаньягу зробив під час прес-конференції для іноземних ЗМІ, на якій він виклав плани Ізраїлю щодо продовження війни проти ХАМАС у Секторі Гази та спробував розвінчати, як він висловився, "глобальну кампанію брехні" щодо поведінки Ізраїлю.
Наша мета не в окупації Гази. Наша мета - звільнити Газу, звільнити її від терористів ХАМАС. Війна може закінчитися завтра, якщо ХАМАС складе зброю та звільнить усіх заручників
Він також озвучив інші пункти свого бачення післявоєнного розвитку Гази:
- Газа буде демілітаризована;
- Ізраїль нестиме основну відповідальність за безпеку;
- на кордоні Гази з Ізраїлем буде створено зону безпеки для запобігання майбутнім терористичним вторгненням;
- у Газі буде створено цивільну адміністрацію, яка прагнутиме жити в мирі з Ізраїлем.
Це наш план. З огляду на відмову ХАМАС скласти зброю, Ізраїль не має іншого вибору, окрім як завершити роботу та завдати остаточної поразки ХАМАС
Він додав, що політика Ізраїлю протягом усієї війни полягала "в запобіганні гуманітарній кризі, тоді як політика ХАМАС полягала в її створенні".
Нагадаємо
Днями кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль Сектора Гази. План включає роззброєння ХАМАС, повернення заручників та демілітаризацію анклаву.
У ХАМАС засудили план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню.
Німеччина, Італія, Великобританія, Австралія та Нова Зеландія виступили зі спільною заявою, в якій засудили рішення кабінету безпеки Ізраїлю розпочати нову наступальну операцію в Секторі Гази, що передбачає взяття під контроль самого міста Газа.
