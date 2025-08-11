Нетаньягу: Наша мета - не в окупації Гази, а в її звільненні від терористів ХАМАС

$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 19810 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 70832 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 147082 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 112239 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 283994 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 159406 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 344526 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 312702 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107439 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150050 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Популярнi новини
Україну охопить похолодання та штормовий вітер: прогноз погоди 11 серпня10 серпня, 14:25 • 10808 перегляди
Латвія передала ДСНС України 16 пожежних автомобілівPhotoVideo10 серпня, 15:01 • 10031 перегляди
путін вимагає територіальних поступок від України замість повного припинення вогню - The Washington Post 10 серпня, 15:23 • 8046 перегляди
Коли Чорний Місяць з'явиться над Землею: озвучена дата унікальної події 2025 року10 серпня, 15:43 • 10165 перегляди
Озброєний чоловік захопив заручників у львівському супермаркеті "Арсен"10 серпня, 16:48 • 12404 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 344526 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 221912 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 312702 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 323663 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 224096 перегляди
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 57188 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 147079 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 323663 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 230672 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 239878 перегляди
Нетаньягу: Наша мета - не в окупації Гази, а в її звільненні від терористів ХАМАС

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що мета його країни - звільнити Сектор Гази від угруповання ХАМАС, а не окупувати анклав. Він представив бачення післявоєнного розвитку Гази, включаючи демілітаризацію та створення зони безпеки.

Нетаньягу: Наша мета - не в окупації Гази, а в її звільненні від терористів ХАМАС

Прем'єр-міністр міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що мета його країни - не окупувати Сектор Гази, а звільнити її від угруповання ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що цю заяву Ненаньягу зробив під час прес-конференції для іноземних ЗМІ, на якій він виклав плани Ізраїлю щодо продовження війни проти ХАМАС у Секторі Гази та спробував розвінчати, як він висловився, "глобальну кампанію брехні" щодо поведінки Ізраїлю.

Наша мета не в окупації Гази. Наша мета - звільнити Газу, звільнити її від терористів ХАМАС. Війна може закінчитися завтра, якщо ХАМАС складе зброю та звільнить усіх заручників

- сказав ізраїльський прем'єр.

Він також озвучив інші пункти свого бачення післявоєнного розвитку Гази:

  • Газа буде демілітаризована;
    • Ізраїль нестиме основну відповідальність за безпеку;
      • на кордоні Гази з Ізраїлем буде створено зону безпеки для запобігання майбутнім терористичним вторгненням;
        • у Газі буде створено цивільну адміністрацію, яка прагнутиме жити в мирі з Ізраїлем.

          Це наш план. З огляду на відмову ХАМАС скласти зброю, Ізраїль не має іншого вибору, окрім як завершити роботу та завдати остаточної поразки ХАМАС

          - сказав Нетаньягу.

          Він додав, що політика Ізраїлю протягом усієї війни полягала "в запобіганні гуманітарній кризі, тоді як політика ХАМАС полягала в її створенні".

          Нагадаємо

          Днями кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль Сектора Гази. План включає роззброєння ХАМАС, повернення заручників та демілітаризацію анклаву.

          У ХАМАС засудили план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню.

          Німеччина, Італія, Великобританія, Австралія та Нова Зеландія виступили зі спільною заявою, в якій засудили рішення кабінету безпеки Ізраїлю розпочати нову наступальну операцію в Секторі Гази, що передбачає взяття під контроль самого міста Газа.

          Спецпосланець Віткофф зустрівся з прем'єр-міністром Катару, щоб запобігти планам Ізраїлю окупувати сектор Газа10.08.25, 09:31 • 5216 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          Новини Світу
          Ізраїль
          Беньямін Нетаньягу
          Сектор Газа